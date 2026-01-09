Hai chậu bưởi Diễn khổng lồ gần 800 quả khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn

Hơn 2 tuần nay, dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, TPHCM, không khí Tết đã bắt đầu hiện diện khi hàng loạt nhà vườn tập kết bưởi Diễn từ phía Bắc chuyển vào.

Theo các chủ vườn, năm nay, các vùng trồng cây kiểng miền Bắc ảnh hưởng bão lũ nặng nề , chi phí đầu vào và vận chuyển cũng tăng cao hơn mọi năm. Tuy nhiên, khách hàng tỏ ra không quá bất ngờ hay thắc mắc về giá cả. Nhiều khách quen đã sớm liên hệ đặt hàng và hẹn giao vào đầu tháng Chạp.

Một nhà vườn trưng bày ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ 2 chậu bưởi Diễn khổng lồ vừa cập bến, khiến người đi đường ai cũng trầm trồ, ngoái nhìn hoặc đứng lại chụp hình.

Chậu bưởi Diễn gần 300 trái

Chủ vườn cho biết để đưa được 2 chậu bưởi này vào Nam, ông phải thuê riêng một xe tải loại 10 tấn. Do kích thước quá khổ, 2 chậu bưởi chiếm hết nửa thùng xe, khiến chi phí vận chuyển ngốn hàng chục triệu đồng.

Mỗi chậu có 4 gốc bưởi

2 chậu bưởi này được nhà vườn phía Bắc săn lùng và đưa về chăm sóc từ tháng 3-2025, trải qua gần một năm nuôi dưỡng kỳ công mới đạt độ sung sức hiện tại. Mỗi chậu được ghép từ 4 gốc bưởi lớn để tạo tán rộng và hình dáng cân đối.

Chậu bưởi Diễn có gần 400 trái

Trong đó, chậu lớn nhất có gần 400 trái vàng ươm từ gốc đến ngọn, với tỉ lệ trái thật chiếm khoảng 80%.

Chậu còn lại có gần 300 trái, với tỉ lệ trái thật khoảng 50%, số còn lại được ghép khéo léo để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Cây bưởi Diễn xum xuê trái

Bên cạnh bưởi Diễn, vườn kiểng này còn gây ấn tượng với cặp quýt chu sa từ Hưng Yên. Cây cao gần 4 m với hàng ngàn trái chín mọng, màu cam đỏ rực rỡ bắt mắt. Do cây thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, chủ vườn phải dùng lưới nhựa trùm kín từ ngọn xuống gốc để bảo vệ, tránh tình trạng gãy cành hay rụng trái.

Hiện tại, giá bán chính thức của các cặp bưởi và quýt "khủng" này chưa được công bố do chủ vườn đang cân đối chi phí. Tuy nhiên, đại diện nhà vườn tiết lộ mức giá sẽ khá cao, gấp nhiều lần so với các chậu lớn thông thường đang được bày bán, hướng đến phân khúc khách hàng "chịu chi", muốn tìm kiếm hoa - kiểng "độc lạ" để chưng Tết.

Những chậu bưởi Diễn và quýt chu sa đẹp mắt



