Công an bất ngờ phát hiện 44 can nhựa chứa dung dịch màu xanh trong căn nhà ẩm thấp: Thứ quen mặt, nhiều người tìm mua dịp Tết

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 06/01/2026, Công an xã Hợp Thành phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9, tỉnh Lào Cai phát hiện, kiểm tra và tạm giữ 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Hợp Thành phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện và và tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh rượu do ông L.P.L làm chủ tại địa chỉ tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của ông L.P.L

Bên trong cơ sở sản xuất rượu

Đây là cơ sở kinh doanh đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không có có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang kinh doanh 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được đóng trong 44 can nhựa (20 lít/can). Trên vỏ can nhựa không thể hiện xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số rượu nêu trên. Tổng giá trị hàng hoá vi phạm gần 30 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 9 lập hồ sơ và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 9 lập hồ sơ và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ năm 2026, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhằm ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng khi lưu thông trên thị trường.

Qua đó, đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính.