Tạm giữ phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2 tổ dân phố 14 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2) đi làm về, ngang qua cửa nhà Nguyễn Thị Vân Anh thì bị Vân Anh xông ra chửi bới và túm tóc, đánh vào vùng đầu, mặt.

Người phụ nữ hành hung hàng xóm bị tạm giữ hình sự.

Quá trình xảy ra sự việc, người nhà của Vân Anh ra can ngăn. Chị H. sau đó đi khám, điều trị tại bệnh viện Hồng Ngọc.

Chuẩn đoán bệnh nhân bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Bị hại yêu cầu được giám định thương tích và đề nghị cơ quan điều tra khởi tố.

Công an phường Từ Liêm đã phối hợp vơ quan chức năng giám định, bước đầu ghi nhận chị H. không có dấu vết thương tích, không bị bầm tím sưng nề; tỷ lệ thương tích là 0%.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu do con trai của Vân Anh (học lớp 6) lâu nay có biểu hiện không bình thường. Cháu bé thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.

Chị H. đã phản ánh vấn đề đó lên nhóm chung của tòa chung cư, nên Vân Anh bức xúc, dẫn đến sự việc.

Theo chỉ huy Công an phường Từ Liêm, hành vi của Nguyễn Thị Vân Anh là vi phạm pháp luật. Tuy bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận chị H. không bị thương tích nặng, nhưng tính chất vụ việc đã gây tác động xấu đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn. Cơ quan công an đang thực hiện các biện pháp tố tụng theo đúng quy định

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh không đúng bản chất, gây tác động tiêu cực đối với dư luận. Chỉ huy Công an phường Từ Liêm cho biết, đơn vị sẽ kiến nghị, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ và xử lý nghiêm những cá nhân cố tình phát tán thông tin sai sự thật.