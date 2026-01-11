Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé trai 7 tuổi tử vong dưới bánh xe tải xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 11-1, tại thôn Bến Sung 3, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khi bé trai 7 tuổi gặp nạn, tử vong dưới bánh xe tải

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi chị N.T.H. (ngụ thôn Đồng Mười, xã Như Thanh) điều khiển xe máy BKS 36M5-05x.xx chở theo con trai là N.H.P. (SN 2019) đang lưu thông trên Quốc lộ 45 hướng xã Như Thanh đi xã Nông Cống thì va chạm với xe tải BKS 36H-054 xx., lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, chiếc xe máy do chị H. điều khiển đổ ra đường, cháu bé văng vào gầm xe tải và bị bánh xe cán, dẫn tới tử vong. Người mẹ may mắn thoát chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Như Thanh đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tới hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp làm rõ vụ tai nạn.