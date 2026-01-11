Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Ngày 11-1, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối ngày 10-1.

Theo đó, bệnh nhi P.N.G.L. (20 tháng tuổi, trú tại tổ 1, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai ngày 5-1 với chẩn đoán viêm phế quản phổi. Sau khi nhập viện, bệnh nhi được điều trị trong 4 ngày bằng thuốc kháng sinh, hạ sốt.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày 9-1, bệnh nhi L. xuất hiện phản ứng nặng sau khi sử dụng thuốc. Ngay sau đó, bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị tích cực và tiến hành hội chẩn với chuyên gia. Tuy nhiên, đến 21 giờ 5 phút ngày 10-1, bệnh nhi không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, phản vệ độ IV.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã báo cáo vụ việc theo đúng quy định tới các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình bệnh nhi và thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.