



Từ ngày 1/7/2025, TP. Hồ Chí Minh đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của Thành phố trong giai đoạn mới.

TP. Hồ Chí Minh: Siêu đô thị và động lực phát triển của Việt Nam

Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh có diện tích hơn 6.772km², dân số trên 14 triệu người. Trên nền tảng không gian được mở rộng, Thành phố xác lập mô hình phát triển "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", thể hiện tư duy phát triển tổng thể, phân vai rõ ràng giữa các khu vực, phát huy tối đa lợi thế so sánh, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng phía Nam.

Cụ thể, vùng Bình Dương được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vai trò trung tâm kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch và logistics; khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lõi, tập trung phát triển công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và tài chính quốc tế. Đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch biển đảo xanh, bền vững, là không gian có giá trị đặc thù về sinh thái, lịch sử và văn hóa.

Ba hành lang phát triển gồm hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng ra biển; hành lang phía Đông kết nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với Cần Giờ; và hành lang Đông - Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và tuyến Xuyên Á. Các hành lang này giữ vai trò kết nối hạ tầng, đô thị và logistics, hình thành mạng lưới phát triển liên thông, đồng bộ.

Năm trụ cột phát triển của Thành phố gồm công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không và khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ. Đây là những lĩnh vực then chốt, có tính lan tỏa cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiệu quả rõ rệt từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển, được xem là bước cải cách quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. Đến nay, bộ máy từ thành phố đến xã, phường, đặc khu từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, và tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, sự kiện sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, định hình không gian phát triển theo mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột" được đánh giá là dấu mốc chiến lược, đặt nền tảng cho chặng đường phát triển lâu dài, bền vững của Thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Triệu con tim ấy đã cùng hoà nhịp trong ngày hội non sông A50, làm nên một sự kiện - lễ hội quy tụ sự tham gia, hoà nhịp đông đảo nhất tại TP.HCM và cả nước từ khi non sông thống nhất.

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh, khi thành phố và cả nước chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và thể thao đã góp phần tạo nên diện mạo hiện đại của TP. Hồ Chí Minh hôm nay.

Tự hào ngày hội non sông

Đây là sự kiện cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Hàng loạt hoạt động diễn ra tại các địa điểm như Công viên Bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và các khu vực phụ cận, với các sự kiện đặc sắc như: Con đường nhiếp ảnh, Lễ hội ánh sáng, trình diễn thiết bị bay không người lái (drone), Thuyền hoa đăng, Pháo hoa nghệ thuật, Thể thao dưới nước, Chương trình nghệ thuật tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động dành cho gia đình chính sách và cá nhân có công,…

Đặc biệt, cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4/2025 được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có kể từ khi đất nước thống nhất ở TP. Hồ Chí Minh.





Sự kiện diễn ra với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị ở trung ương và TP. Hồ Chí Minh. Nhưng, nòng cốt để làm nên thành công chính là Nhân dân - với hàng triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông.

Sự kiện còn ý nghĩa hơn khi tại đây Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh do đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xã hội, góp phần vào sự xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dân – "khối diễu binh, diễu hành" lớn nhất làm nên thành công của ngày hội

Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30/4/2025, nhưng ngày hội non sông đã bắt đầu từ những buổi sơ duyệt, tổng duyệt từ giữa tháng 4. Đó thực sự là ngày hội non sông khi hàng triệu người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành cùng ra đường chào mừng các khối diễu binh, diễu hành; cùng sống trong không khí ngày hội lớn. Và nhân dân mới chính là "khối diễu binh, diễu hành" lớn nhất để tạo nên không khí chưa từng có của ngày hội non sông kỷ niệm 50 năm thống nhất.

Đó không chỉ là thành công về mặt tổ chức, công tác an ninh, an toàn mà lớn hơn là sự tập hợp cảm xúc từ người dân. Cảm xúc đó không chỉ từ sự hùng tráng của cuộc diễu binh, diễu hành mà lớn hơn là cảm xúc từ sự đổi thay của Đất nước và Thành phố sau 50 năm thống nhất. Khi Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh sau nửa thế kỷ đã là một thành phố hiện đại, với quy mô kinh tế, dân số lớn lên gấp nhiều lần.

Thời điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước cũng là lúc Thành phố đạt nhiều mục tiêu lớn về kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt cả nước. Và đang trong giai đoạn vươn mình để trở thành trung tâm lớn của khu vực và thế giới.

Ngày hội non sông sau 50 năm thống nhất đất nước vì thế không chỉ là một dịp kỷ niệm mà là dịp kết tinh của thành quả, cảm xúc, sự phấn chấn hướng vào tương lai.

Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 15/10/2025, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Thành phố vừa hoàn thành việc sáp nhập, mở rộng không gian phát triển và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra những yêu cầu mới về tầm nhìn, tư duy và phương thức lãnh đạo.

Đại hội mang tính lịch sử, đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành "siêu đô thị" mang tầm vóc quốc tế

Đại hội vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Trung ương đối với Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong vai trò một trong những đầu tàu phát triển của cả nước.

Đại hội cũng thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP; kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP… Đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân; tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn… Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại. Nhiệm vụ truyền hình trực tiếp Đại hội và thực hiện cầu truyền hình trong chương trình Đại hội vừa là trách nhiệm lớn lao, vừa là niềm vinh dự to lớn của đội ngũ Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV)

Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất 3 chương trình trọng điểm, đột phá của TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã thông qua 10 nhiệm vụ chủ yếu phát triển TP.HCM, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố. Như: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP.HCM phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại. Xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người TP.HCM chân - thiện - mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc, nâng cao ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tiếp tục đầu tư xây dựng TP.HCM thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, xây dựng chính quyền TP.HCM tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức, hiệu quả công vụ gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, pháp quyền, phục vụ nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo thật sự có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ và lòng tin của nhân dân…

Trước đó, 168 phường, xã, đặc khu của TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại hội cơ sở được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mới của Trung ương và Tổng Bí thư, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí và khát vọng phát triển mạnh mẽ của từng địa phương trong tổng thể chiến lược phát triển Thành phố.

Đặc biệt, việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I đã nhận được sự tham gia tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, gắn với thực tiễn đời sống và yêu cầu phát triển đã được tiếp thu, hoàn thiện, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn của nhân dân Thành phố vào một giai đoạn phát triển mới, năng động và hiệu quả hơn.

Ngay sau Đại hội, TP. Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án và nhiệm vụ cụ thể, rõ việc, rõ tiến độ, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Sau cột mốc sáp nhập mang tính lịch sử, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ cấp thiết: kiến tạo "bộ khung" vững chắc để cỗ máy siêu đô thị vận hành ổn định, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới.

Kiến tạo "bộ khung" vững chắc cho cỗ máy siêu đô thị vận hành

Tâm điểm của chiến lược này chính là việc Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (thay thế Nghị quyết 98). Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa I xác định đây là cơ hội "kim cương", tạo đột phá thể chế, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đây thực sự là một "đường băng thể chế" rộng mở, tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm. Quan trọng hơn, Nghị quyết 260 đã mở ra một hành lang pháp lý thoáng rộng, đánh dấu bước chuyển mình căn bản từ tư duy "xin cơ chế thí điểm" sang thế chủ động được "trao quyền và tự chịu trách nhiệm".

Từ bệ phóng này, Thành phố có công cụ đắc lực để áp dụng các thủ tục đầu tư đặc biệt, từ việc vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, thành lập các khu thương mại tự do (FTZ) cho đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Những cơ chế vượt trội này tạo nên sức cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030.

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh mới đã tập trung tổ chức các kỳ họp chuyên đề với quy trình gọn, ban hành nghị quyết kịp thời, bảo đảm không phát sinh khoảng trống pháp lý, đồng thời rà soát và thay thế phần lớn nghị quyết cũ để áp dụng thống nhất.

Kết quả, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức 07 kỳ họp, ban hành 247 nghị quyết; trong đó, giai đoạn sau sắp xếp có 34 nghị quyết quy phạm và 80 nghị quyết cá biệt. Cùng thời gian, Hội đồng nhân dân xã, phường, đặc khu ban hành trên 2.707 nghị quyết, bảo đảm tính liên thông và đồng bộ trong hệ thống. Hành lang pháp lý được củng cố; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; chi phí tuân thủ giảm; nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn; quản trị duy trì ổn định, kỷ cương; các phản hồi từ người dân và doanh nghiệp ghi nhận chuyển biến tích cực.

Thiết lập mạng lưới an sinh bao phủ trọn vẹn các thế hệ

Đáng chú ý, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua hàng loạt nghị quyết về an sinh xã hội, với nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sắc. Điển hình, TP. Hồ Chí Minh là nơi đi đầu trong việc thiết lập mạng lưới an sinh bao phủ trọn vẹn các thế hệ. Đó là chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ 65 đến dưới 75 tuổi, thể hiện sự trân trọng và chăm sóc đối với lớp người đi trước.

Ngoài ra, học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (chính sách của Trung ương 50%, chính sách của thành phố 50%), đảm bảo quyền lợi y tế tốt nhất cho thế hệ tương lai. Đặc biệt, từ năm 2026, trẻ em mồ côi, khuyết tật hay thuộc hộ nghèo sẽ được Thành phố chăm lo từ bữa ăn trưa, bộ đồng phục đến các dịch vụ giáo dục thiết yếu. Cách làm của TP. Hồ Chí Minh chính là thực tiễn sinh động, là bài học quý giá để có thể nhân rộng ra các địa phương khác, góp phần xây dựng một hệ thống an sinh bền vững cho cả nước.

TP. Hồ Chí Minh - Thành phố nghĩa tình với chuỗi hoạt động "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn" đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực.

Thông qua các hoạt động trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức chăm lo Tết với hơn 367.036 suất quà với tổng kinh phí hơn 265,179 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44,8 tỷ đồng, thực hiện 1974 công trình hưởng ứng Phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", ra mắt 1.680 Khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", tích cực triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số" góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống cao.

TP. Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước

Công tác chăm lo an sinh xã hội được xác định là điểm nhấn xuyên suốt trước, trong và sau Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt, với tinh thần "Thành phố Hồ Chí Minh - Vì cả nước, cùng cả nước", nhân dân Thành phố cũng đã tích cực đóng góp sức người, sức của với hơn 340 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra trong năm 2025, lan tỏa mạnh mẽ phẩm chất nghĩa tình của người dân Thành phố mang tên Bác.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và chuyển 50 tỷ đồng, hơn 2.900 tấn nhu yếu phẩm, 10.000 áo phao, 10.000 túi thuốc và huy động lực lượng y tế, tình nguyện viên, phương tiện vận tải, cơ giới và trang thiết bị để hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại.

Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã dành nguồn kinh phí 15 tỷ đồng để chủ động chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Bên cạnh đó, từ kinh phí đóng góp quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" do nhân dân Thành phố ủng hộ, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được thực hiện với tổng trị giá 44,15 tỷ đồng. Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo, một bước ngoặt lịch sử được hoàn thành vượt tiến độ và hòa lưới ngày 1/9/2025, mang nguồn điện ổn định cho hơn 12.000 cư dân. Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động tổ chức thường xuyên các hoạt động chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ là năm khép lại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021–2025, đây còn là năm Thành phố định hình không gian phát triển mới với mô hình "3 vùng, 3 hành lang, 1 đặc khu và 5 trụ cột" sau khi hoàn tất việc sáp nhập TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Thành phố ngày càng hội tụ nhiều lợi thế vượt trội về thể chế, quản trị và chuyển đổi số. Năm 2025 tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố đạt 8,02%, tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD (khoảng 220 triệu đồng), gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỷ đồng (đạt 119,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 114,7% so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao), chiếm khoảng 1/3 tổng thu quốc gia. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 8,9 tỷ USD. Thành lập mới 59.750 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký và bổ sung đạt hơn 2 triệu tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,5%. Tổng doanh thu du lịch đạt 260.000 tỷ đồng, tăng mạnh 36,1% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,9% (cùng kỳ tăng 5,7%), cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh giữ vững vai trò "đầu tàu" của cả nước

Một điểm nhấn khác mang ý nghĩa chiến lược là việc Chính phủ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong dịp này, Thành phố cũng ra mắt Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Đây là bước đi then chốt nhằm nâng cao vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới tài chính khu vực, qua đó thu hút dòng vốn trung và dài hạn, phát triển các dịch vụ tài chính chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 về việc thành lập Hội đồng điều hành (HĐĐH) Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nhìn tổng thể, năm 2025 không chỉ là mốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, mà còn là năm Thành phố Hồ Chí Minh đặt những viên gạch quan trọng cho một chu kỳ phát triển mới. Với nền tảng kinh tế tăng trưởng vững chắc, đời sống người dân được nâng cao và đặc biệt là sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế, Thành phố đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị năng động, hội nhập sâu rộng, giữ vững vai trò "đầu tàu" của cả nước, từ đó tạo tiền đề hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông và chỉnh trang đô thị được khánh thành, đưa vào hoạt động, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.

Những công trình trọng điểm tạo động lực phát triển bền vững cho TP.HCM

Trong năm, Thành phố đã khánh thành và thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm như dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và đầu tư xây dựng khu vực Quảng trường Thùy Vân.

Cùng với đó, ba bệnh viện cửa ngõ của Thành phố (gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi) với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng đã được khánh thành, góp phần nâng cao năng lực y tế, giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung tâm và chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được đẩy mạnh với hàng loạt dự án cải tạo môi trường, hạ tầng kỹ thuật như kênh Nước Đen, Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, bờ Bắc kênh Đôi, qua đó mang lại không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân. Các không gian công cộng trung tâm như Bến Bạch Đằng, Công viên Mê Linh được khoác lên diện mạo mới giàu bản sắc, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Thành phố cũng giới thiệu thêm nhiều công trình mới như Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu, Rạp Xiếc - Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, đồng thời khánh thành Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo - hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế.

Đặc biệt, là việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của Thành phố Hồ Chí Minh trong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, mà còn là kết quả cụ thể của việc triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực mới cho phát triển hạ tầng và tăng trưởng bền vững của Thành phố trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng quan tâm đến việc phát triển không gian công cộng trong tương lai gần, nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn thành phố. Điển hình như Công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, trong đó có đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được quy hoạch trên diện tích khoảng 6,8 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.376,8 tỷ đồng, được xây dựng tại khu đất số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Công trình thể hiện sự tri ân và tưởng nhớ các nạn nhân đã qua đời trong đại dịch Covid-19; đồng thời kết hợp khai thác không gian ngầm, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị sử dụng đất, tối ưu hóa không gian, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong khu vực và giảm tải áp lực giao thông lên các tuyến đường xung quanh…

Tất cả những điều này đã tạo nên một bức tranh phát triển nổi bật, phản ánh tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn tầm của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Đó là hướng đến một đô thị lớn không ngừng đột phá, phát triển bền vững hơn nữa trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 được xem là dấu mốc nổi bật của du lịch TP. Hồ Chí Minh khi ngành đạt bước phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế. Không chỉ phục hồi mạnh mẽ, du lịch TP. Hồ Chí Minh đã vươn lên giữ vai trò ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Du lịch vươn mình trở thành ngành kinh tế dịch vụ mũi nhọn

Dấu ấn rõ nét nhất trong năm là việc TP. Hồ Chí Minh tiên phong triển khai mô hình "sự kiện trong sự kiện" mang tầm vóc quốc tế. Lần đầu tiên, bốn sự kiện lớn gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu lần thứ 12, Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế và Diễn đàn Xuất khẩu TP HCM được tổ chức đồng thời, hình thành Tuần lễ Kinh tế – Du lịch quốc tế. Mô hình này thể hiện năng lực điều phối liên ngành, trình độ tổ chức chuyên nghiệp và vai trò dẫn dắt của TP. Hồ Chí Minh trong hợp tác khu vực.

Trong chuỗi hoạt động đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM giữ vai trò hạt nhân, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng UBND TP chỉ đạo trực tiếp, đồng thời nhận sự bảo trợ của năm Bộ Du lịch các quốc gia tiểu vùng Mekong. Sự kiện quy tụ 550 khách quốc tế, 41 đoàn đại biểu cấp cao, 256 người mua quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp, thu hút 46.000 lượt khách tham quan và tạo ra hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương. Việc hội chợ liên tiếp được vinh danh là Hội chợ MICE hàng đầu châu Á khẳng định uy tín và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của TP.

Những con số minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ

Hiệu quả kinh tế từ đổi mới mô hình xúc tiến thể hiện rõ qua các con số tăng trưởng ấn tượng. Lượng khách quốc tế tăng từ 6,1 triệu lên 8,5 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng từ 190.000 tỷ đồng lên 260.000 tỷ đồng, chiếm hơn một phần ba quy mô du lịch cả nước. Năm 2024, du lịch đóng góp 10,73% GRDP Thành phố; sang năm 2025, tỷ lệ này dự kiến tiếp tục tăng. Đáng chú ý, trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt hơn 746.438 tỷ đồng, doanh thu từ du lịch chiếm 1/3, khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong cơ cấu kinh tế đô thị.

Không dừng lại ở tăng trưởng, du lịch TP HCM còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín tại TPO Best Awards, World Travel Awards và International Business Awards, qua đó củng cố hình ảnh Thành phố là trung tâm tổ chức sự kiện, điểm đến năng động, sáng tạo và có sức cạnh tranh hàng đầu khu vực châu Á.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của TP.HCM trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở đầu quá trình triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với vai trò kiến tạo và dẫn dắt, chính quyền thành phố đồng hành cùng cộng đồng khoa học, công nghệ và doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối - hợp tác - chia sẻ nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực tri thức, công nghệ và thị trường. Dấu mốc tiêu biểu là đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM.

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế

Đóng góp của khoa học và công nghệ cho tăng trưởng ngày càng rõ nét. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 59% vào tăng trưởng GRDP, phản ánh sự chuyển dịch thực chất sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới. TP.HCM đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trung bình 9.300 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ mỗi năm, cho thấy năng lực sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ ngày càng được nâng cao.

TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của dòng vốn công nghệ toàn cầu

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh, khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia khi chiếm hơn 50% số lượng startup cả nước, quy tụ trên 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng 18 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 55 cơ sở ươm tạo, gần 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nhiều không gian sáng tạo mở. Giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM đứng thứ ba Đông Nam Á, đạt 5,2 tỷ USD, xếp hạng 110/1.000 thành phố có hệ sinh thái năng động nhất thế giới. Hạ tầng khoa học công nghệ được đầu tư đồng bộ, cùng với hơn 21.000 nhân lực trong lĩnh vực này, TP.HCM thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, G42, Siemens, Qualcomm, Marvell... chọn làm địa điểm đặt trung tâm R&D, góp phần hình thành mạng lưới tri thức - công nghệ mang tầm quốc tế.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho chuyển đổi số

Thành phố đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, nổi bật qua việc tập trung chuyển đổi số trong cải cách hành chính, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của đông đảo người dân về y tế, giáo dục.

Với quy mô sau sáp nhập rộng hơn về diện tích, lớn hơn về dân số, TP. Hồ Chí Minh cung cấp các dịch vụ công liên tục, thông suốt khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc điều hành, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân dựa trên dữ liệu cùng các mô hình "Trạm công dân số", kiosk tự phục vụ, robot thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã góp phần tạo nên hình ảnh chính quyền hiện đại, minh bạch, gần dân, lấy người dân làm trung tâm.

Chuyển đổi số trong y tế được triển khai thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả trực tiếp cho người bệnh. Đến năm 2025, có 99% bệnh viện và 163/164 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử; 2,9 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID; công nghệ AI được ứng dụng hiệu quả trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện tuyến cuối.

Nhờ bệnh án điện tử liên thông và sổ sức khỏe số, bác sĩ có thể nắm bắt ngay lịch sử bệnh lý, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, đồng thời giảm các xét nghiệm trùng lặp, tốn kém cho người bệnh… Những bước chuyển mạnh mẽ đang từng bước đưa TP.HCM trở thành trung tâm du lịch y tế công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á, thu hút bệnh nhân quốc tế điều trị bằng các kỹ thuật hiện đại có sự hỗ trợ của robot và AI.

Chuyển đổi số trong giáo dục đã mang lại những thay đổi căn bản trong chất lượng dạy và học

Trong lĩnh vực giáo dục, TP. Hồ Chí Minh tạo dấu ấn đột phá với việc triển khai mô hình "Trường học số" trên quy mô toàn thành phố. Học bạ số, giáo án điện tử, chữ ký số trở thành tiêu chuẩn bắt buộc; mô hình "Lớp học không biên giới" được triển khai đại trà, kết nối trực tiếp với các trường quốc tế… qua đó không chỉ hình thành một hệ sinh thái giáo dục số toàn diện, mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục hiện đại và bình đẳng cho học sinh từ đặc khu Côn Đảo đến các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối tri thức.

Chuyển đổi số trong giáo dục đã mang lại những thay đổi căn bản trong chất lượng dạy và học. Giáo viên giảm tải sổ sách hành chính để tập trung chuyên môn; phụ huynh dễ dàng đồng hành và theo dõi quá trình học tập của con em hằng ngày qua ứng dụng; học sinh được học theo lộ trình phù hợp với năng lực cá nhân, không còn bị rập khuôn máy móc… là nền tảng vững chắc để xây dựng một nền giáo dục hạnh phúc.

Văn học nghệ thuật, báo chí, truyền thông và thể dục, thể thao Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong đời sống xã hội. Các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao đã góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự phát triển của Thành phố và đất nước, mà điểm nhấn là các sự kiện trọng đại như A50, A80 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Khẳng định vị thế trung tâm văn hóa nghệ thuật năng động của cả nước

Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh nổi bật với chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm, tiêu biểu là việc vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật giai đoạn 1975-2025. Chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thấy hiệu quả rõ nét qua sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội và doanh thu điện ảnh với 11 phim Việt đạt mốc trăm tỷ. Sân khấu TP. Hồ Chí Minh cũng để lại nhiều ấn tượng tại các liên hoan trong và ngoài nước, khẳng định vị thế văn hóa - nghệ thuật của Thành phố.

Trong không khí cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang hướng về Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đã chính thức phát động chiến dịch truyền thông đa nền tảng hướng đến khán giả trẻ mang tên “Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity”

Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 50 năm Báo chí Thành phố mang ý nghĩa đặc biệt ghi nhận sự đóng góp quan trọng của lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Nửa thế kỷ qua, báo chí Thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn Thành phố đã kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện hiệu quả vai trò phản biện xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn; luôn chủ động chống tin giả, tin xấu độc, góp phần giữ vững niềm tin xã hội, xứng đáng vị thế trung tâm báo chí năng động, hiện đại hàng đầu cả nước.

Thể thao TP. Hồ Chí Minh năm 2025 một lần nữa khẳng định vai trò đầu tàu cả nước. Với 147 huy chương, trong đó bơi và điền kinh là các môn mũi nhọn, Đoàn học sinh TP. Hồ Chí Minh xếp nhất toàn đoàn tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc. Đặc biệt, màn đồng diễn Vovinam với số lượng học sinh tham gia đông nhất thế giới đã được Guinness công nhận, tạo hiệu ứng mạnh về thể thao học đường. Bóng đá nữ duy trì thành tích cao, trong khi Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025 thu hút hơn 23.000 vận động viên, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội nhập.

Hơn 60.000 học sinh TP. Hồ Chí Minh đã tạo dấu ấn lịch sử với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục

Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á. Danh hiệu này ghi nhận năng lực sáng tạo của Thành phố với 935 doanh nghiệp, hơn 9.000 lao động trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh.

TP. Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á

Ngay sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, TP. Hồ Chí Minh đã thể hiện sự chủ động qua thành công của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ra mắt "Cẩm nang TP. Hồ Chí Minh – Điểm đến sản xuất phim", đồng thời tổ chức nhiều hội thảo về chính sách, hạ tầng và mô hình phát triển điện ảnh.

Năm 2025, Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh và hai đơn vị thuộc Công an Thành phố (Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thế trận quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

Lực lượng vũ trang Thành phố là một trong những đơn vị điển hình trong công tác sắp xếp tổ chức "tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại"; tham mưu, phối hợp và tổ chức các khối tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tạo dấu ấn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn. Năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có chỉ tiêu và số lượng công dân nhập ngũ cao nhất cả nước (gần 5.000 người), hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng cao; là địa phương điển hình của cả nước trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong giai đoạn phát triển mới

Lực lượng vũ trang Thành phố phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hàng loạt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa đặc biệt quan trọng của đất nước và Thành phố, với yêu cầu cao, áp lực lớn, phạm vi bảo vệ rộng, thời gian kéo dài. Công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh thông tin - truyền thông được triển khai toàn diện, có chiều sâu; vừa bảo đảm yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, vừa tạo môi trường an toàn, minh bạch, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Qua đó góp phần khẳng định hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh ổn định, an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", liên tiếp phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 24% so với cùng kỳ; các loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến đời sống nhân dân giảm sâu so với năm 2024, trong đó nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29%. Nhiều vụ án kinh tế, ma túy lớn được phát hiện, đấu tranh, triệt phá.

Những kết quả toàn diện, sâu sắc đạt được trong năm 2025 của Lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Quân đội, Công an trong sự nghiệp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trên tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của Thành phố đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân.

Nâng tầm công tác đối ngoại trên tất cả các trụ cột chiến lược

Thành phố đã tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch, tiêu biểu như: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025 (VESAK), Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN - Ý, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO), Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông Minh (ICF Global Summit)...

Các sự kiện văn hóa đối ngoại trong và ngoài nước cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, có thể kể đến chương trình nghệ thuật tại Busan, Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị TP.HCM - Busan, khánh thành Biểu tượng Hữu nghị quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng, hay sự kiện Đi bộ Hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam...

Thành phố đã tiếp đón 11 đoàn nguyên thủ các nước; Lãnh đạo Thành phố đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; ký kết 6 biên bản hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực là trọng tâm phát triển của Thành phố như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, trung tâm tài chính, môi trường, y tế... Sau khi sáp nhập, không gian hợp tác quốc tế của Thành phố cũng mở rộng hơn với 87 địa phương kết nghĩa trên khắp thế giới, tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần duy trì tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.

Những nỗ lực và thành tựu trong công tác đối ngoại của TP.HCM trong năm 2025 không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong hợp tác quốc tế cấp địa phương của Thành phố mà còn góp phần lan tỏa tinh thần "ngoại giao phục vụ phát triển", lan tỏa niềm tin, thúc đẩy hợp tác, nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng - như một "thành phố mở", một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.