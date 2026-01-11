Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 55 phút ngày 11/1/2026, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 387+500 Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ngôi nhà dân ven đường bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là của anh N.B.K., trú tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Thời điểm phát hiện, ngọn lửa bùng lên mạnh, có nguy cơ lan sang các nhà dân liền kề trong khi nhiều người bên trong vẫn đang ngủ, chưa kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ trong tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phá cửa ngôi nhà, khẩn trương đưa 11 người bên trong ra ngoài an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng còn kịp thời di chuyển một xe ôtô tải ra khỏi khu vực cháy, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã thông báo cho Công an phường Hoàng Mai và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường phối hợp xử lý. Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.