Ngổn ngang những cung đường miền núi Quảng Ngãi sau mưa lũ

Những đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 đã để lại hậu quả nặng nề với hạ tầng giao thông miền núi Quảng Ngãi.

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, các địa phương và ngành chức năng đang khẩn trương chạy đua với thời gian để khắc phục sạt lở, khơi thông các tuyến huyết mạch, bảo đảm an toàn đi lại và sinh kế cho người dân vùng cao.

Nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi vẫn còn ngổn ngang sau mưa lũ

Bùn đất lầy lội khiến một người đi xe máy bị ngã

Tại xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) - một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất, sau mưa lũ toàn xã ghi nhận 38 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó 12 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt nhiều tuyến đường nội bộ và liên xã.

Đáng lo ngại nhất là tỉnh lộ 622B – tuyến giao thông độc đạo kết nối Tây Trà với xã Tây Trà Bồng, liên tiếp bị sạt lở tại nhiều vị trí, có nơi đất đá tràn gần kín mặt đường, phương tiện tải trọng lớn không thể lưu thông, các phương tiện nhỏ phải chờ dọn dẹp mới có thể qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo người dân địa phương, có những đoạn sạt lở kéo dài hàng chục mét, việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu bị ách tắc, thời gian di chuyển tăng gấp nhiều lần so với trước, trong khi thời tiết miền núi vẫn còn diễn biến phức tạp.

Hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng

Chính quyền xã Tây Trà cho biết, riêng các tuyến đường do xã quản lý đã có 38 điểm sạt lở cần xử lý, trong đó tuyến từ trung tâm xã đi khu vực Trà Xinh cũ bị hư hỏng nặng nhất, buộc phải ưu tiên khắc phục để bảo đảm thông suốt giao thông.

Từ nguồn kinh phí hơn 5 tỉ đồng do tỉnh Quảng Ngãi phân bổ khắc phục hậu quả thiên tai, địa phương đang huy động tối đa lực lượng, máy móc, tập trung xử lý các điểm xung yếu, trước mắt bảo đảm thông xe tạm thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cuối năm.

Tình trạng sạt lở xảy ra khắp nơi

Không riêng Tây Trà, tại xã Tây Trà Bồng, những trận mưa lũ vừa qua cũng gây sạt lở 67 điểm trên các tuyến đường. Đến nay, phần lớn các tuyến thuộc phạm vi xã quản lý đã được khắc phục cơ bản, song một số tuyến do các sở, ngành đầu tư vẫn còn dang dở.

Hiện vẫn còn hàng chục điểm sạt lở tại các tuyến đường miền núi Quảng Ngãi

Chính quyền địa phương xã Tây Trà Bồng đã có văn bản kiến nghị các đơn vị liên quan sớm xử lý dứt điểm, nhất là tuyến đường qua thôn Tre, để bảo đảm an toàn cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh yêu cầu việc khắc phục các hư hỏng do thiên tai năm 2025 phải hoàn thành cơ bản trước Tết Bính Ngọ 2026. "Các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng, tập trung sửa chữa các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; các địa phương chủ động xử lý các tuyến đường do mình phụ trách, phấn đấu hoàn thành trước Tết khoảng 15 ngày, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn để người dân yên tâm đón xuân", ông Hiển nói.