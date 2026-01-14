Nhìn lại 10 chủ đề WeChoice Awards: Khi từng mảnh ghép nhỏ bé tạo nên bức tranh Việt Nam phi thường

Có khi là hành trình của những con người dám khác biệt để thành công, có khi là những nghĩa cử âm thầm, nhỏ bé nhưng đủ sức khiến cả xã hội rung động. Trải qua hơn một thập kỷ, 10 chủ đề WeChoice Awards không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của một giải thưởng, mà còn là bức tranh phản chiếu tinh thần, bản lĩnh và lòng nhân ái của người Việt qua từng giai đoạn.

Dù thông điệp mỗi năm một khác, WeChoice Awards vẫn luôn giữ chung một sứ mệnh: tôn vinh những giá trị nhân văn, hành động tử tế và những con người dám sống đẹp giữa đời thường.

WeChoice Awards 2014: “Khác biệt để thành công”

WeChoice Awards lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014 với thông điệp “Khác biệt để thành công”, đặt nền móng cho hành trình tôn vinh những con người dám đi con đường riêng và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Ngay từ mùa đầu tiên, giải thưởng đã gây chú ý khi quy tụ Hội đồng thẩm định gồm những gương mặt có tiếng nói trong lĩnh vực giải trí, xã hội và truyền thông như Nhà báo Vũ Ba, Tiến sĩ - Nhà báo Vũ Công Lập, Doanh nhân Lê Quốc Vinh, Nhà báo Đặng Tâm Chánh và Nhà báo Chu Minh Vũ.

Từ sự lựa chọn của Hội đồng, 5 Đại sứ truyền cảm hứng đã nhận được sự đồng thuận lớn từ cộng đồng. Họ đến từ những lĩnh vực khác nhau nhưng có điểm chung là tinh thần nỗ lực không ngừng, thái độ sống lạc quan và khả năng lan tỏa cảm hứng. Bên cạnh những cái tên như Ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Thần đồng Đỗ Nhật Nam, Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và Nhà báo Trần Đăng Tuấn, Kỹ sư Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” của Flappy Bird, trở thành biểu tượng rõ nét cho tinh thần khác biệt ấy.

Từ một nhà làm game vô danh, Nguyễn Hà Đông bất ngờ nổi tiếng toàn cầu cùng Flappy Bird, đối mặt với cả tung hô lẫn chỉ trích. Thay vì ồn ào tranh cãi, anh chọn cách im lặng, rút trò chơi khỏi các nền tảng và tiếp tục theo đuổi con đường riêng. Flappy Bird có thể đã biến mất, nhưng câu nói “Tôi làm chủ số phận mình, tôi là người có suy nghĩ độc lập” vẫn ở lại, như một minh chứng rõ ràng cho thông điệp “Khác biệt để thành công” của WeChoice Awards mùa đầu tiên.

WeChoice Awards 2015: “Chuyến xe cảm hứng”

WeChoice Awards 2015 mang thông điệp “Chuyến xe cảm hứng”, như hành trình gom góp những câu chuyện tử tế, đẹp đẽ từ khắp nơi trong xã hội, những câu chuyện tử tế vẫn âm thầm tồn tại mỗi ngày.

Đêm gala của chương trình diễn ra tối 26/1/2016 tại TP.HCM đã gọi tên 5 Đại sứ truyền cảm hứng gồm VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Phòng CSGT Đà Nẵng, Ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Tiên, Châu Thanh Vũ, chàng trai “vô tình” đỗ 7 trường đại học và cô Cao Thị Minh Nguyệt, người mẹ có con thuộc cộng đồng LGBT.

Mỗi đại sứ là một lát cắt rất khác của đời sống, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nhân văn và sự dũng cảm. Đó là người mẹ vượt qua định kiến để yêu thương các con vô điều kiện, là người cha lặng lẽ đồng hành cùng con trai mắc hội chứng Down trên từng bước đi của cuộc đời, là người phụ nữ dám từ bỏ an toàn để sống trọn vẹn với đam mê. Thậm chí, đó còn là câu chuyện giản dị của một người đánh giày khiếm thính và người bạn chó mù, đủ khiến người ta tin rằng lòng tốt vẫn hiện diện quanh ta.

Bước sang năm thứ hai, WeChoice Awards cũng ghi dấu sự thay đổi lớn về quy mô và hình thức tổ chức, khi lần đầu tiên phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam VTV thực hiện WeTalk và tổ chức đêm gala tại Gem Center, TP.HCM, khẳng định bước tiến chuyên nghiệp và uy tín của giải thưởng.

WeChoice Awards 2016: “Cánh buồm cảm hứng”

Với chủ đề “Cánh buồm cảm hứng”, WeChoice Awards mùa 3 mở ra một hành trình trải dài khắp đất nước, đi tìm những câu chuyện bình dị nhưng chứa đựng niềm tin, tình yêu cuộc sống và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó là nơi những ước mơ được gọi tên, những lý tưởng đẹp được sẻ chia, và mỗi cá nhân đều có thể góp vào hành trình ấy bằng chính câu chuyện của mình.

Qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2016 đã chọn ra top 5 Đại sứ truyền cảm hứng, trong đó có cố nghệ sĩ Trần Lập, VĐV Hoàng Xuân Vinh, Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào và thầy giáo Trần Bình Phục. Giữa những gương mặt quen thuộc, thầy Trần Bình Phục là đại diện đặc biệt, không hoạt động nghệ thuật hay thể thao, cũng không phải người nổi tiếng. Nhưng với những đứa trẻ trên đảo Hòn Chuối, thầy chính là người hùng thầm lặng.

Thầy giáo Trần Bình Phục

Sau khi phát hiện mắc ung thư máu, thay vì chọn an toàn cho bản thân, thầy rời thành phố, gắn bó cuộc đời với hòn đảo nghèo giữa biển khơi, nơi trẻ em còn thiếu cơ hội đến trường. Không lương, không điều kiện đủ đầy, thầy kiên trì gieo chữ, giúp những đứa trẻ biết đọc, biết viết và nuôi dưỡng ước mơ. Câu chuyện của thầy Trần Bình Phục chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Cánh buồm cảm hứng”, nơi nghị lực và lòng nhân ái có thể vượt qua mọi sóng gió, vươn tới những hòn đảo xa.

WeChoice Awards 2017: “Bình tĩnh sống”

Giữa guồng quay khắc nghiệt của thời đại, khi con người luôn bị bủa vây bởi nỗi sợ thất bại và áp lực phải "tăng tốc", WeChoice Awards 2017 đã chọn một lối đi riêng với thông điệp: "Bình tĩnh sống".

Đây không phải là một khẩu hiệu cổ động đầy kịch tính, mà là lời thì thầm xoa dịu những tâm hồn đang kiệt sức. Cảm hứng này bắt nguồn từ câu nói giản đơn của cô Thanh Thúy tại Vietnam's Got Talen.

Chắc hẳn, nhiều người không thể quên người phụ nữ trong tà áo đơn sơ và dáng vẻ khắc khổ nơi vùng cao Lâm Đồng. Cô kể về cuộc đời nhuốm màu sương gió: từ việc thức dậy lúc 3 giờ sáng, đi bộ băng rừng để kịp chuyến xe xuống phố thi tài, đến những ngày oằn mình vác bao gạo từ thiện nặng trĩu qua những triền đồi dốc đứng.

Thế nhưng, giữa những ánh mắt thương cảm, cô lại mỉm cười và thốt ra một câu nói làm lay động hàng triệu trái tim: "Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống". Trong sự thiếu thốn và nhọc nhằn, thái độ sống ấy tỏa sáng như một phép màu, minh chứng rằng hạnh phúc không nằm ở quyền lực hay tiền bạc, mà ở tâm thế bình thản đối diện với nghịch cảnh.

"Bình tĩnh sống" là để ta chậm lại một nhịp, sống thật tử tế và kiên định theo đuổi giấc mơ. Thông điệp này đã được hiện thực hóa qua hành trình của 6 Đại sứ truyền cảm hứng, từ nghị lực của cha con bé Bôm, sự quả cảm của Đội tuyển U23 Việt Nam, đến tinh thần thép của "Nữ hoàng khởi nghiệp" Thủy Muối... Họ là những minh chứng sống động nhất: Khi ta bình tĩnh, ta sẽ thấy ánh sáng dịu dàng của sự lạc quan trên mọi nẻo đường phía trước.

WeChoice Awards 2018: “Mặt trời ẩn trong tim”

Nếu "Bình tĩnh sống" là một khoảng lặng để chiêm nghiệm, thì WeChoice Awards 2017 với thông điệp"Mặt trời ẩn trong tim" chính là sự bừng thức của niềm tin và hy vọng.

Những "mặt trời" ấy không ở đâu xa xôi, họ là những con người bình dị ẩn mình trong dòng đời hối hả. Họ có thể là bất cứ ai: một người cha, một người thầy, hay thậm chí là một đứa trẻ. Vẻ ngoài của họ có thể khiêm nhường, không phô trương, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực là một nguồn sáng tự thân đầy nhiệt huyết và lòng nhân ái.

Đó là ánh sáng trong trẻo từ di nguyện hiến giác mạc của bé Hải An - một tâm hồn nhỏ bé nhưng đã thắp lên ngọn lửa lay động cả xã hội. Đó là nghị lực phi thường của Hoa hậu Hương Giang, người đã biến hành trình tìm lại chính mình thành niềm hy vọng cho cộng đồng LGBTQ+. Hay là sự lột xác đầy cảm hứng của Châu Bùi, từ một cô gái tự ti trở thành hình mẫu rực rỡ của thế hệ trẻ hiện đại nhờ lối sống tích cực và kiên trì. Và chắc chắn, chúng ta không thể quên "người truyền lửa" Park Hang-seo, vị HLV đã dùng trái tim ấm áp và tinh thần thép để gắn kết hàng triệu tâm hồn Việt Nam dưới sắc đỏ tự hào.

Thông điệp năm 2018 nhắc nhở chúng ta rằng: Mỗi cá nhân đều sở hữu một "mặt trời" riêng biệt. Nó không cần phải là những thành tựu vĩ đại được cả thế giới tung hô, mà đôi khi chỉ là sự tử tế âm thầm sưởi ấm cho những người xung quanh giữa đêm đông mịt mù của cuộc sống.

WeChoice Awards 2019: “Điều phi thường nhỏ bé”

WeChoice 2019 với thông điệp “Điều phi thuờng nhỏ bé” hướng sự chú ý vào những điều tưởng như rất nhỏ: một hành động tử tế, một lựa chọn nhân ái, một quyết tâm bền bỉ.

Thông điệp tựa một lời khẳng định, rằng sự phi thường không nhất thiết phải là những kỳ tích chấn động địa cầu, mà nó hiện diện ngay trong từng hơi thở của đời sống, được kiến tạo từ bàn tay của những con người giản dị nhất.

Sự phi thường ấy nằm ở đôi chân sưng phồng và chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Vì Quyết Chiến, vượt 103km đèo dốc để tìm em bằng bản năng yêu thương mãnh liệt. Nó nằm ở tấm lòng của "ông bụt" Bùi Công Hiệp, người coi khối tài sản trăm tỷ chẳng đáng giá bằng nụ cười của những đứa trẻ mồ côi. Nó lấp lánh trong hành trình vượt khỏi bản làng của Khang A Tủa, chàng trai H’Mông mang khát vọng mở lối tri thức cho quê hương, hay sức sáng tạo bền bỉ của 1977 Vlog.

Họ chứng minh rằng, mỗi chúng ta, dù nhỏ bé đến đâu, đều mang trong mình quyền năng thay đổi thế giới bằng sự tử tế và lòng kiên trì. "Điều phi thường nhỏ bé" không bắt bạn phải trở thành siêu anh hùng; nó chỉ cần bạn sống trọn vẹn với đam mê và không ngần ngại trao đi yêu thương.

WeChoice Awards 2020: “Diệu kỳ Việt Nam”

Giữa một năm đầy biến động vì đại dịch, WeChoice 2020 chọn thông điệp “Diệu kỳ Việt Nam”. Hai chữ "Diệu kỳ" không phải là một phép màu ngẫu nhiên, mà được dệt nên từ bản lĩnh và tình người của mỗi người dân Việt Nam.

Sự diệu kỳ ấy đến từ những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những chiến sĩ công an thức trắng đêm bên chốt chặn, và cả những người dân lao động bình thường sẵn sàng sẻ chia từng chiếc khẩu trang, bát cơm cho người hoạn nạn. Giữa lúc thế giới chao đảo, một đất nước nhỏ bé và khiêm nhường như Việt Nam đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Không chỉ bảo vệ cộng đồng bằng tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", chúng ta còn sẵn sàng gửi đi hàng triệu chiếc khẩu trang và đồ bảo hộ cho những cường quốc đang trong cơn nguy khốn.

Thông điệp năm 2020 khẳng định rằng: Sức mạnh Việt Nam không nằm ở những con số tăng trưởng kinh tế hay quyền lực hào nhoáng, mà nằm trong trái tim của mỗi cá thể. Sự diệu kỳ nảy sinh khi "thiên nhiên có thể nói không, nhưng tình người luôn nói có". Mỗi cá nhân nhỏ bé, từ người đứng đầu cho đến những em nhỏ, đều đã gom góp sự quyết tâm và lạc quan để tạo nên một nguồn sáng chung rực rỡ cho Tổ quốc.

WeChoice Awards 2020 không chỉ vinh danh những thành tích, mà còn lưu giữ khoảnh khắc chúng ta cùng nhau vượt qua "đường chạy việt dã" đầy chướng ngại vật một cách hiên ngang nhất. Đó là minh chứng sống động rằng: Khi sự tử tế và lòng bản lĩnh hòa quyện, chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu lay động cả trái tim nhân loại.

WeChoice Awards 2023: “Dám đam mê, dám rực rỡ”

Sau quãng lặng vì nhiều biến động, WeChoice trở lại với tinh thần “Dám đam mê, dám rực rỡ”. Đó là lời cổ vũ dành cho những ai dám sống trọn vẹn với giấc mơ, dám cháy hết mình với đam mê, dù xuất phát điểm có nhỏ bé hay con đường có nhiều chông gai.

Đó là hành trình của Đen Vâu - từ một người công nhân vệ sinh trở thành biểu tượng âm nhạc bằng sự chân thành của Rap. Đó là Double2T với giấc mơ mang điện về bản làng, là "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất kiên trì với Muay Thái, hay Peter Đỗ vươn tầm thế giới từ niềm đam mê thời trang. Họ, cùng với những game thủ như SoFM hay những người trẻ đang nỗ lực đưa văn hóa Việt ra khỏi biên giới, đã minh chứng rằng: Đam mê chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra những cánh cửa tưởng chừng bất khả thi.

Năm 2023 còn là điểm chạm giữa các thế hệ, nơi lòng dũng cảm và sự tử tế tiếp nối nhau. Chúng ta vinh danh những con người ôm giấc mơ lớn hơn cả bản thân mình: Từ những người hùng lặng lẽ cứu người đến những nghệ sĩ lội ngược dòng đầy ấn tượng. Họ chứng minh rằng chỉ cần dám bước đi, dám là chính mình, mỗi cá nhân đều có thể biến cuộc đời thành một vùng đất diệu kỳ.

WeChoice Awards 2023 khẳng định: Chỉ khi bạn dám sống một cuộc đời rực rỡ cho chính mình, bạn mới có thể sưởi ấm cho đời. Hãy để đam mê dẫn lối, vì đó là cách duy nhất để những giấc mơ không chỉ nằm lại trong tâm trí mà trở thành ánh sáng dẫn đường cho hàng triệu người khác.

WeChoice Awards 2024: “Việt Nam tôi đó”

Nếu những năm trước chúng ta mải miết đi tìm sự thừa nhận từ thế giới, thì năm 2024, thông điệp của Wechoice Awards là một lời khẳng định đầy tự hào. "Việt Nam tôi đó" không phải là những thành tích xa xôi, nó là kết tinh từ những hành động bản năng, sự tử tế của người Việt: là nhát búa đập tường cứu người trong biển lửa, là những đoàn xe tải chắn gió cho xe máy giữa cơn bão, hay biển người trẻ tuổi cùng hát vang khúc vọng cổ hàng chục năm tuổi.

Một năm nhìn sâu vào bên trong để thấy rõ vẻ đẹp của con người Việt Nam.

Sức mạnh Việt Nam hiện thân qua 5+1 Đại sứ truyền cảm hứng đặc biệt. Đó là hình ảnh 300 chiến sĩ Trung đoàn 98 kiên cường giữa bùn lầy Làng Nủ; là tấm lòng người ông của Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang khi nhận nuôi 22 đứa trẻ mồ côi sau lũ; là ngọn lửa văn hóa truyền thống được NSND Tự Long thắp sáng trong lòng Gen Z. Niềm tự hào ấy còn đến từ ý chí sắt đá của "cô gái sa mạc" Thanh Vũ, sự uyên bác tận tụy suốt đời của nhà nghiên cứu 104 tuổi Nguyễn Đình Tư, và khoảnh khắc vỡ òa khi Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, khiến hàng triệu người cùng hô vang hai tiếng quê hương.

Thông điệp năm 2024 khẳng định: Để tự hào là người Việt, ta không cần phải trở nên phi phàm. Chỉ cần sống tử tế, dũng cảm và yêu thương đồng bào bằng một bản năng thuần khiết nhất, mỗi chúng ta đã là một mảnh ghép rực rỡ tạo nên chân dung Tổ quốc.

WeChoice Awards 2025: “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Bước vào thập kỷ mới, khi đất nước đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên vươn mình rực rỡ, WeChoice Awards 2025 chính thức trở lại với thông điệp đầy khát vọng: "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam".

Đây không chỉ là lời tri ân những di sản rực rỡ của cha ông, mà còn là lời hiệu triệu gửi đến thế hệ hôm nay, những người đang cầm bút để đối diện với trang giấy mới của thời đại. "Viết tiếp" không phải là lặp lại khuôn mẫu cũ, mà là sự can đảm để thử nghiệm, dám khác biệt và chủ động chịu trách nhiệm cho hành trình của chính mình.

Chúng ta đã từng chứng kiến ngọn lửa tiếp nối ấy bùng cháy qua những đại lễ tự hào, qua những giai điệu hòa bình lay động. Giờ đây, câu chuyện ấy cần được viết thêm những chương mới bằng tư duy mới, cách làm mới của một thế hệ không ngại bước ra khỏi lối mòn. WeChoice Awards 2025 sẽ như một cuốn sách mở, nơi những giá trị cốt lõi được di dưỡng và làm mới để phù hợp với nhịp đập của tương lai. Đó là nơi những thành tựu khoa học, những sáng tạo nghệ thuật và cả những hành động tử tế bình dị thường ngày được đặt cạnh nhau, soi chiếu cho nhau để cùng tạo nên một Việt Nam đa sắc, tự tin và bản lĩnh.

Khi bình minh rực hồng đang gọi tên phía chân trời, mỗi cá nhân chính là một tác giả đang nắm giữ vận mệnh của cuốn sách chung này. Việt Nam sẽ đi tới đâu, diệu kỳ ra sao, tất cả đang chờ đợi vào nét bút của bạn ngày hôm nay.

Một hành trình, một sứ mệnh

Trải qua hành trình hơn một thập kỷ, 10 chủ đề của WeChoice Awards giống như 10 chương rực rỡ trong một cuốn bách khoa toàn thư về tâm hồn người Việt. Dù ngôn từ có thay đổi qua từng năm, từ "Khác biệt để thành công" ở những ngày đầu, đến việc trân trọng từng "Điều phi thường nhỏ bé" hay thúc giục mỗi cá nhân hãy "Dám đam mê, Dám rực rỡ", thì tất cả vẫn luôn hội tụ tại một điểm chạm duy nhất: Lòng nhân ái và sự tử tế.

Sứ mệnh xuyên suốt của WeChoice không phải là đi tìm những siêu anh hùng xa lạ, mà là để soi rọi vào những góc khuất bình dị nhất của đời thường, nơi những hành động tử tế vẫn đang âm thầm nảy nở như mạch ngầm chảy mãi. 10 mùa giải là 10 lần chúng ta cùng nhau khẳng định: Giá trị của một con người không đo bằng những con số hào nhoáng, mà bằng những rung cảm chân thành dành cho đồng bào và bản lĩnh sống trọn vẹn với lý tưởng của mình.

Giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa của WeChoice Awards năm 2025, hành trình ấy không khép lại mà đang mở ra một trang mới đầy kiêu hãnh, nơi chúng ta sẽ cùng nhau "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" bằng tất cả niềm tin, sự sáng tạo và khát vọng vươn mình ra thế giới.