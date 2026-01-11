“Tôi là người Việt Nam, sẽ sống chết với nước Việt Nam” - Những câu nói truyền cảm hứng, xúc động qua từng năm trong Gala WeChoice

Suốt một thập kỷ qua, Gala WeChoice không chỉ là đêm vinh danh những cá nhân, tập thể truyền cảm hứng, mà còn là nơi vang lên những câu nói khiến hàng triệu người lặng đi vì xúc động. Qua từng năm, những lời chia sẻ mộc mạc, chân thành ấy đã góp phần khắc họa rõ nét vẻ đẹp của con người Việt Nam: tử tế, kiên cường, giàu yêu thương và đầy tự hào dân tộc.

“Hãy xem chính bản thân là động lực để cố gắng sống tốt”

WeChoice Awards 2015 với thông điệp “Chuyến xe cảm hứng” đã lan tỏa những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng trong xã hội. Trong đêm Gala đầu tiên trên hành trình của mình, WeChoice Awards 2015 đã vinh danh 5 Đại sứ truyền cảm hứng gồm VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Phòng CSGT Đà Nẵng, ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Tiên, Châu Thanh Vũ và cô Cao Thị Minh Nguyệt - người mẹ của cộng đồng LGBT.

Là một trong những Đại sứ truyền cảm hứng của mùa giải, Tiên Tiên mang đến hình ảnh của một người trẻ lan tỏa năng lượng tích cực bằng âm nhạc và cách sống lạc quan. Trên sân khấu Gala, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ:

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta không cần chờ ai đó trở thành niềm cảm hứng, hãy xem bản thân là động lực để cố gắng sống tốt. Bởi khi một cuộc sống phát triển là khi mỗi công dân làm tốt công việc của chính mình. Khi chúng ta làm tốt rồi, chúng ta ắt hẳn sẽ trở thành niềm cảm hứng cho những người khác. Chúng ta hãy bắt đầu làm những điều đó ngay ngày hôm nay, bởi chúng ta còn sống.”

Một câu nói giản dị, nhưng đã trở thành tinh thần cốt lõi của WeChoice: cảm hứng không ở đâu xa, mà bắt đầu từ chính mỗi người.

“Tôi yêu bọn trẻ thực sự...”

Đêm Gala WeChoice Awards 2016 với chủ đề “Cánh buồm cảm hứng” được ví như “thiên đường của cảm xúc”, nơi không còn bóng dáng của nỗi buồn hay sự thiệt thòi, chỉ còn lại sự hân hoan và xúc động.

Một trong những khoảnh khắc lấy đi nhiều nước mắt nhất là phần chia sẻ của thầy giáo - người lính Trần Bình Phục, Đại sứ truyền cảm hứng của năm. Xuất hiện trong bộ quân phục màu xanh quen thuộc, thầy Phục khiêm tốn nói về hành trình mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo trên đảo Hòn Chuối:

“Trong cuộc sống, ai cũng có lòng trắc ẩn, ai cũng có tình thương, nhất là giữa con người với con người. Tôi là một người lính, chứng kiến những hoàn cảnh đó thì có lúc tôi cũng không cầm được nước mắt.” Và rồi, bằng giọng nói run run, thầy nói thêm: “Tôi yêu bọn trẻ thực sự. Tôi muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho các em bớt khó khăn, bớt khổ.”

Những lời nói từ trái tim của người thầy mang trong mình căn bệnh ung thư máu đã khiến cả khán phòng lặng đi. Ở WeChoice 2016, khán giả đã nhìn thấy một “anh hùng” rất đời thường, nơi lòng trắc ẩn trở thành sức mạnh lớn lao.

“Ai trong đời sinh ra cũng có sứ mệnh”

WeChoice Awards 2018 với chủ đề "Mặt trời trong tim" khắc sâu trong ký ức khán giả bằng câu chuyện của bé Hải An - cô bé 7 tuổi hiến tặng giác mạc trước khi qua đời vì u não.

Trên sân khấu Gala, câu chuyện ấy được tái hiện qua tiết mục múa đương đại “An”, khiến cả khán phòng nghẹn ngào. Mẹ của Hải An, chị Nguyễn Trần Thùy Dương, không giấu được nước mắt khi chứng kiến hành trình của con gái được kể lại bằng nghệ thuật.

Cũng tại đây, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - đã chia sẻ một câu nói khiến nhiều người không thể quên:

“Ai trong đời sinh ra cũng có sứ mệnh. Hải An tuy sống đời ngắn ngủi nhưng trọn vẹn, đem đến sự yêu thương, hạnh phúc, để cuộc đời còn đó nhiều sự kỳ diệu.” Ông nhấn mạnh: “Tôi rất tâm đắc với câu nói: ‘Tôi làm được, bạn cũng làm được’. Một cô bé nhỏ tuổi như Hải An làm được, tại sao chúng ta không làm được?”

Những con số về người đăng ký hiến mô, tạng tăng vọt sau câu chuyện của Hải An chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức lan tỏa của “mặt trời ẩn trong tim”.

“Chiếc cúp này không nên ghi tên em mà nên ghi tên những cô cậu bé ở quê em đã bị tụt lại trên con đường theo đuổi ước mơ của mình”

Gala WeChoice Awards 2019 diễn với thông điệp “Điều phi thường nhỏ bé”. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là phần phát biểu của Khang A Tủa - chàng trai H’Mông đầu tiên theo học Đại học Fulbright.

Chàng trai với chỏm tóc đuôi ngựa buộc cao và trang phục dân tộc đã dũng cảm đánh thức biết bao giấc mơ con chữ của người H'Mông. Ngay tại sân khấu của Gala WeChoice Awards 2019, Khang A Tủa bật khóc và nói:

“Thực sự em rất xúc động nhưng em nghĩ chiếc cúp này không nên ghi tên em mà nên ghi tên những cậu bé, cô bé ở quê em đã bị tụt lại trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Em quá may mắn để có thể vượt qua rất nhiều người và đứng ở đây. Nhưng còn những người không được tôn vinh, những người đã tụt lại thì chúng ta không tôn vinh họ. Chiếc cúp này nên được khắc tên họ."

Câu chuyện của Khang A Tủa đã thức tỉnh chúng ta về lòng nhân ái không giới hạn của một chàng trai kiên trì với một giấc mơ, một niềm đam mê dẫu có một xuất phát không thuận lợi.

“Chúng ta chống dịch như chống giặc, các thầy thuốc của chúng tôi được giao trọng trách đó”

WeChoice Awards mùa thứ 7 chính thức trở lại trong bối cảnh đặc biệt của năm 2020, với chủ đề “Diệu kỳ Việt Nam”. Đó là một năm mà đất nước không được nhắc đến bằng những con số tăng trưởng hay tiềm lực kinh tế, mà bằng cách người Việt Nam đã cùng nhau đi qua đại dịch, thiên tai và những thử thách chưa từng có tiền lệ. “Diệu kỳ” khi ấy nằm ở con người, ở sự tử tế, gắn kết và tinh thần không bỏ lại ai phía sau.

Trong đêm Gala, hình ảnh khiến khán phòng lặng đi chính là khoảnh khắc đại diện tập thể y bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19 bước lên sân khấu. PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - đã thay mặt hàng chục nghìn nhân viên y tế trên cả nước gửi đi một thông điệp không thể nào quên:

“Chúng ta chống dịch như chống giặc, các thầy thuốc của chúng tôi được giao trọng trách đó. Trong thời gian qua, các y bác sĩ rất nỗ lực để tạo nên kỳ tích. Giờ phút này, khi được đứng trong khán phòng này là một niềm hạnh phúc.

Trên thế giới cứ 8 giây có một người chết vì dịch Covid-19, 1 ngày có hơn 8.000 người tử vong vì Covid-19 nhưng ở Việt Nam với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt ngành Y tế được phân công trên tuyến đầu; chúng tôi rất tự hào khi đem lại niềm hạnh phúc này. Cảm ơn cộng đồng đã dành niềm tin yêu cho chúng tôi.”

Câu nói ấy không chỉ là lời tổng kết của một giai đoạn cam go, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần Việt Nam trong năm 2020. Khi cả thế giới chao đảo, Việt Nam đã đứng vững nhờ con người. Và trong khoảnh khắc ấy, “Diệu kỳ Việt Nam” không còn là khẩu hiệu, mà là niềm tự hào rất thật của mỗi người khi được là người Việt Nam.

“Mình chỉ mong có thể góp thêm một chút việc tử tế để xã hội tốt đẹp hơn, để mọi người có thể vững bước qua những bóng tối của cuộc sống”

Gala trao giải WeChoice Awards 2023 trở lại với chủ đề “Dám đam mê. Dám rực rỡ”, nơi những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tử tế tiếp nối nhau được kể lại bằng những con người rất đỗi bình thường. Đó là những người đã chọn sống trọn vẹn với đam mê của mình, không né tránh khó khăn, không lùi bước trước hoài nghi, để âm thầm tạo nên những giá trị bền bỉ cho cộng đồng.

Trong đêm Gala ấy, Bệnh viện Đồ Da xuất hiện như một điểm sáng đặc biệt. Là xưởng đồ da duy nhất tiếp nhận anh em đường phố, trẻ lang thang, nạn nhân của buôn người để giúp họ làm lại cuộc đời, Bệnh viện Đồ Da đã trở thành điểm tựa vững vàng cho những người yếu thế. Hình ảnh anh Nguyễn Văn Phúc, người sáng lập dự án, bước lên sân khấu WeChoice Awards 2023 với vẻ ngoài giản dị, càng khiến những gì anh và cộng sự đã làm trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cầm trên tay chiếc cúp Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, anh Phúc chia sẻ niềm vui không chỉ cho riêng mình, mà cho tất cả những con người đã và đang nương tựa vào Bệnh viện Đồ Da:

“Mình hy vọng với nguồn cảm hứng, chiếc cúp này sẽ là ngọn lửa dẫn đường, soi sáng và giúp các bạn yếu thế đang mất niềm tin vào cuộc sống trở nên vững tâm hơn vào con đường phía trước. Chiếc cúp cũng là nguồn động viên rất lớn cho Phúc cũng như anh em Bệnh viện Đồ Da để có thể thực hiện thêm nhiều dự án trong năm 2024. Chúng mình mong muốn mở rộng hơn nữa, giúp thêm nhiều người yếu thế có thể đứng vững trên đôi chân của mình.”

Nói về chủ đề của WeChoice Awards 2023, anh Phúc bày tỏ:

“Đây là một chủ đề tuyệt vời, được thể hiện rõ trong tất cả các đề cử và hạng mục. Mọi người đều dám sống hết mình, dám làm những điều phi thường để theo đuổi con đường của bản thân. Những gì đội ngũ của mình làm được vẫn còn rất nhỏ bé. Mình chỉ mong có thể góp thêm một chút việc tử tế để xã hội tốt đẹp hơn, để mọi người có thể vững bước qua những bóng tối của cuộc sống.”

Đó chính là tinh thần “Dám đam mê. Dám rực rỡ” của WeChoice Awards 2023, nơi tình yêu đất nước và trách nhiệm xã hội được thể hiện không bằng lời nói lớn lao, mà bằng những hành động âm thầm, bền bỉ của những người trẻ Việt Nam.

“Tôi là người Việt Nam, sẽ sống chết với nước Việt Nam.”

Tại sân khấu Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024, khán giả đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với chủ đề “Việt Nam tôi đó”, đêm Gala không chỉ là nơi tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng, mà còn khơi dậy một cảm xúc lớn lao và bền bỉ: niềm tự hào khi được là người Việt Nam.

Trong số những khoảnh khắc khiến cả khán phòng lặng đi, phần chia sẻ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2024, đã để lại dấu ấn sâu đậm. Ở tuổi 104, ông bước lên sân khấu với giọng nói chậm rãi nhưng đầy nội lực, như mang theo cả một thế kỷ yêu nước và gắn bó với lịch sử Việt Nam:

“Tôi là người thuộc về quá khứ, tư tưởng tất cả đều là lạc hậu, không thể theo kịp những gì mà các bạn thể hiện. Tôi chỉ có một tình yêu nước, từ nhỏ đến bây giờ. Vì yêu nước nên tôi kính trọng những vị tiền bối đã hy sinh để bảo vệ Việt Nam, tôi rất yêu Việt Nam nên đã tìm cách nghiên cứu những gì liên quan đến Việt Nam, lịch sử, địa lý Việt Nam. Đất nước chúng ta là một đất nước đẹp, tạo hoá đã hoan nghênh và dành tặng. Trong những tác phẩm của tôi đều viết về lịch sử, địa phương, đó là tấm lòng từ nhỏ đến giờ của tôi không thay đổi.”

Và rồi, câu nói khiến nhiều người không kìm được xúc động vang lên:

“Có những lúc, có điều kiện để đi ra ngoại quốc nhưng tôi đã từ chối không đi vì tôi là người Việt Nam, sẽ sống chết với nước Việt Nam.”

Tình yêu nước của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư không nằm ở những điều lớn lao, mà ở niềm vui giản dị khi thấy đất nước phát triển, nông dân xuất khẩu lúa gạo, tôm cá mang về giá trị cho Tổ quốc, những tuyến cao tốc vươn dài không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Ông chia sẻ thêm:

“Tuổi của tôi không còn bao nhiêu, nhưng tôi vẫn còn hứa với hậu thế, còn sống ngày nào, tôi sẽ còn sống và viết sách về địa lý, lịch sử cho hậu thế.”

Hơn 80 năm nghiên cứu, hơn 60 đầu sách đã xuất bản, ở tuổi 104 vẫn miệt mài bên máy tính, sách, giấy bút và kính lúp, cuộc đời “đi qua trăm năm” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là minh chứng sống động cho vẻ đẹp của tri thức Việt Nam và một tình yêu đất nước bền bỉ, không đổi thay.

Những lời ông để lại trên sân khấu WeChoice 2024 không chỉ là hồi ức của một đời người, mà còn là lời nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay: dù ở bất kỳ độ tuổi nào, vẫn có thể sống, cống hiến và tự hào vì hai chữ Việt Nam.