Play Together VNG: Khi niềm vui không chỉ nằm trong trò chơi mà còn lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Hiểu rõ điều này, Play Together đã phối hợp cùng Quỹ Kiến Tạo Ước Mơ (DMF) thực hiện chuyến trao tặng trực tiếp tại hai điểm trường với tổng giá trị 200 triệu đồng, nhằm sẻ chia và đồng hành cùng bà con tỉnh Đắk Lắk và TP. Huế sau cơn lũ lịch sử vừa rồi.

Vừa qua, Play Together VNG đã cùng Quỹ Kiến Tạo Ước Mơ (DMF) thực hiện hoạt động hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, hướng về khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ lịch sử. Play Together đã trực tiếp trao tặng những đồ dùng thiết yếu như: trang thiết bị giảng dạy, sách vở, vật liệu xây dựng,... tại trường Mầm non Hòa Thịnh (Đak Lak) và sắp tới là trường THCS Nguyễn Du (TP. Huế). Hoạt động này không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn khẳng định vai trò của Play Together VNG – một sản phẩm giải trí luôn đồng hành cùng cộng đồng.

Trao hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm động lực cho thầy cô và học sinh

Chiều ngày 12.01, đại diện của Play Together VNG đã có mặt tại Trường Mầm non Hòa Thịnh, thuộc Thôn Mỹ Phú, Xã Hòa Thịnh, Tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ cũ: Thôn Mỹ Phú, Xã Hòa Thịnh, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên) để trao tặng đến nhà trường. Buổi trao tặng diễn ra trong không khí ấm áp, chân thành với sự tham gia của ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên cùng các em nhỏ đang theo học tại trường.

Đội ngũ của Play Together VNG đã tận tay trao tặng những vật phẩm hỗ trợ đến Ban giám hiệu và đội ngũ nhà trường

Sau thiên tai, cơ sở vật chất giáo dục tại nhiều địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khoảng 2000 trường học bị ảnh hưởng nặng nề, ước tính gần 100 tỷ đồng. Trường Mầm non Hòa Thịnh và trường THCS Nguyễn Du (TP. Huế) là hai trong nhiều điểm trường chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với nhiều hạng mục cần được cải thiện để đảm bảo môi trường học tập an toàn và đầy đủ cho các em nhỏ.

Những gương mặt hạnh phúc của các em học sinh khi được trao tặng đồ dùng học tập

Thông qua Quỹ Kiến tạo Ước mơ, Play Together đã đóng góp và hỗ trợ bà con địa phương với mong muốn góp phần khắc phục những khó khăn trước mắt, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần dành cho các thầy cô – những người vẫn đang ngày ngày bền bỉ gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm" tương lai.

Đối với đội ngũ chương trình, việc trực tiếp có mặt tại địa phương, lắng nghe những chia sẻ từ nhà trường và chứng kiến hoàn cảnh thực tế là điều vô cùng quan trọng. Đó cũng là cách Play Together VNG đảm bảo rằng mỗi đóng góp đều mang lại giá trị thiết thực, đúng đối tượng và đúng nhu cầu.

Khi game giải trí song hành cùng trách nhiệm xã hội

Là một tựa game giải trí vui nhộn, nhẹ nhàng và thân thiện, Play Together từ lâu đã trở thành không gian chung để mọi người, từ bạn bè đến các thành viên trong gia đình, có thể cùng nhau vui chơi và kết nối. Không đặt nặng yếu tố cạnh tranh, Play Together đề cao sự tương tác, chia sẻ và niềm vui giản dị – những giá trị tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có sức lan tỏa rất lớn. Chính tinh thần "chơi cùng nhau" ấy đã tạo nên một cộng đồng người chơi tích cực, nơi niềm vui không chỉ dừng lại trong game mà còn được chuyển hóa thành những hành động ý nghĩa ngoài đời thực.

Play Together mang đến những giá trị thiết thực đối với cộng đồng và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua các hoạt động xã hội

Hoạt động đồng hành cùng Quỹ Kiến Tạo Ước Mơ hướng về miền Trung lần này là một phần trong định hướng dài hạn của Play Together VNG: phát triển sản phẩm giải trí song song với việc đóng góp giá trị tích cực cho xã hội. Thông qua sự kiện, Play Together không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng trong những vấn đề chung của xã hội.

Trong thời gian tới, Play Together VNG sẽ phối hợp cùng DMF tiếp tục hành trình trao tặng giá trị thiết thực tại điểm trường THCS Nguyễn Du (TP. Huế). Đồng thời, triển khai thêm nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, với mong muốn mang niềm vui không chỉ đến trong game, mà còn hiện hữu rõ nét trong đời sống – nơi sự sẻ chia luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất.