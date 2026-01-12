Hà Tĩnh: Xe con mắc kẹt dưới gầm xe tải sau tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương

Ngày 12/1, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, trên quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô, khiến một xe con bị biến dạng nặng, mắc kẹt vào gầm xe tải, 3 người bị thương, trong đó có trường hợp bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h10 c ùng ngày, tại Km 577+800 quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh ( đoạn qua địa phận phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa xe container mang BKS 99C - 077.53 kéo theo rơ-moóc 98RM - 035.53 với ba phương tiện di chuyển cùng chiều phía trước, gồm: xe ô tô con mang BKS 38A - 580.97, xe ô tô tải mang BKS 29E - 350.40 và xe ô tô khách mang BKS 17B - 012.66.

Cú va chạm khiến xe ô tô con BKS 38A – 580.97 bị hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng và mắc kẹt dưới gầm xe tải, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Ba người trên xe con sau đó được lực lượng chức năng và người dân đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương.

Xe ô tô con mắc kẹt dưới gầm xe tải, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.