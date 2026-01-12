Bắt tạm giam môi giới bất động sản Hoàng Thị Thanh Tú

Ngày 8/1, Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú tại Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Báo Khánh Hoà dẫn kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, từ năm 2017, Tú hoạt động trong lĩnh vực mua bán, môi giới bất động sản. Qua quen biết trong kinh doanh, Tú tiếp cận ông T.L.K (trú xã Diên Lâm) - người có nhu cầu mua đất nền tại một gói thầu thuộc Khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang).

Biết ông K. muốn đầu tư, Tú "nổ" mình có mối quan hệ đặc biệt, được ưu tiên mua "suất ngoại giao" với giá chỉ 9 triệu đồng/m².

Để tham gia, người mua phải phải đặt cọc trước 200 triệu đồng/lô, phần còn lại thanh toán khi chủ đầu tư chính thức mở bán dự án. Tin tưởng vào lời hứa hẹn và mối quan hệ kinh doanh, ông K. đồng ý mua 70 lô đất nền. Từ năm 2017 đến 2018, ông K. chuyển tổng cộng 14 tỷ đồng đặt cọc cho Tú.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thanh Tú (Ảnh: Người lao động).

Tiếp đó, theo thông tin trên báo Công an an nhân, khi dự án Khu đô thị Mỹ Gia chính thức mở bán vào năm 2022, nhưng Hoàng Thị Thanh Tú phớt lờ trách nhiệm chỉ vì trên thực tế nữ giám đốc này không hề có mối “quan hệ đặc biệt” và cũng không có “suất ngoại giao” nào như đã nói với ông K. Khi ông K liên hệ đại diện chủ đầu tư dự án để tìm hiểu, thì mới phát hiện mình đã… sập bẫy lừa.

Do không lấy lại được khoản tiền đã bị chiếm đoạt, ông K. gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo hành vi lừa đảo của Tú.

Theo thuật lại của tờ Dân trí, tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã dùng số tiền của ông K. để đầu tư mở nhà hàng ăn uống, quán trà sữa, tiêu xài cá nhân và trả nợ…, chứ không đặt cọc các lô đất tại khu đô thị Mỹ Gia như đã nói với nạn nhân.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cụ thể như sau:



