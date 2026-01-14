Đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh: Phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, có cơ sở bị phạt gần 100 triệu đồng

Lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh Tâm Lớn – Sáu Máy tại An Giang.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), mới đây, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tại An Giang tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Tâm Lớn – Sáu Máy tại địa chỉ số 23/2E, Khóm Tân Quới, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cơ sở do ông Trương Nhứt Tâm làm đại diện theo pháp luật, chuyên kinh doanh động cơ máy nổ và thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đã qua sử dụng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang chứa trữ, bày bán nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, có 5 động cơ máy nổ nhãn hiệu KOBUTA do Thái Lan sản xuất đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, được xác định là hàng hóa nhập lậu; 6 động cơ máy nổ cùng 30 dàn xới đất các loại đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc và chất lượng. Tổng trị giá số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm ước tính trên 200 triệu đồng.

Ông Trương Nhứt Tâm khai rằng các sản phẩm được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhằm mục đích bán lại cho khách hàng để kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Nhứt Tâm với số tiền 70 triệu đồng về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Điểm kinh doanh 2.280 chai rượu không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc tại Hưng Yên

Tại Hưng Yên, lực lượng quản lý thị trường và công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh do ông Đ.A.K làm chủ. Tại đây phát hiện tổng cộng 2.280 chai rượu các loại, có nhãn ghi thông tin bằng chữ nước ngoài (chữ Trung Quốc). Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, để che giấu hoạt động kinh doanh trái phép, cơ sở này thường xuyên đóng cửa, hoạt động kín đáo, tạo vỏ bọc nhằm tránh sự kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng.

Với các hành vi vi phạm gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu, ông Đ.A.K đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 97,5 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cơ quan vừa ban hành Quyết định số 07 về việc thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Quyết định, thời gian triển khai hoạt động của các đoàn công tác kéo dài từ ngày 9/1/2026 đến ngày 15/3/2026, trong đó tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1/2026, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Các tỉnh, thành phố mà đoàn sẽ tập trung kiểm tra gồm Bắc Ninh, Lâm Đồng; Thanh Hóa, Ninh Bình; Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau; Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị; Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh; Lạng Sơn, Lào Cai và Tuyên Quang.

Trong chương trình làm việc, các đoàn công tác sẽ khảo sát thực tế tại một số điểm tập kết hàng hóa, kho hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đặc biệt chú trọng các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Đồng thời, các đoàn tiến hành khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới nhằm đánh giá tình hình lưu thông hàng hóa, công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại.