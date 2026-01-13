Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng của Vingroup được chốt cột mốc quan trọng, triển khai ngay trong tháng 2

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận sau cuộc họp kiểm tra, rà soát tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Nội dung trọng tâm là thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư quy mô lớn, trong đó có Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn chủ trì. Tại đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa các dự án quan trọng vào giai đoạn thi công thực tế.

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có tổng diện tích 9.171 ha. Thành phố thống nhất phương án tổ chức xây dựng đồng loạt từ tháng 2, trước mắt ưu tiên triển khai tại phân khu B - khu đô thị thể thao rộng khoảng 411 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Công trình trung tâm của toàn dự án là sân vận động Trống Đồng với quy mô khoảng 135.000 chỗ ngồi. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành sân vận động vào tháng 8/2028. Toàn bộ khu đô thị được định hướng hoàn thiện đồng bộ trong tháng 2/2030, chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để đảm bảo đủ cơ sở triển khai thi công, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho các phân khu còn lại gồm A, C, D và phần chưa lập quy hoạch của phân khu B.

Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu quyết định tiến độ. Thành phố yêu cầu hoàn tất thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại toàn bộ các phân khu A, B, C, D trong tháng 6. Riêng phân khu B phải kết thúc giải phóng mặt bằng trong tháng 2. Nguyên tắc triển khai là giải phóng xong đến đâu, triển khai xây dựng đến đó.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát, xác định phạm vi đất cần thu hồi. Các sở, ngành và chính quyền cơ sở có trách nhiệm phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong bố trí tái định cư, hỗ trợ tạm cư, chuyển đổi sinh kế cho người dân, cũng như tạo điều kiện để hoàn tất thu hoạch vụ chiêm trong tháng 5 - 6.

Đối với các dự án hiện hữu nằm trong vùng quy hoạch bị chồng lấn, Sở Tài chính được giao thống kê đầy đủ số lượng và quy mô dự án chịu ảnh hưởng, đồng thời xây dựng nguyên tắc xử lý phù hợp như điều chỉnh, di dời, giữ lại hoặc tạm dừng.

Theo nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng. Dự án trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa, được chia thành bốn phân khu A, B, C và D.