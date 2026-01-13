Ra lệnh tạm giam đối với Giám đốc ngân hàng Đỗ Như Trường

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Như Trường (sinh năm 1985, trú tại khu 5, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), từng là Giám đốc Ngân hàng Chi nhánh Móng Cái, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Như Trường theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Kết quả điều tra ban đầu xác định: trong khoảng thời gian từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025, Đỗ Như Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng. Thông qua đó, đối tượng tạo lòng tin, yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình. Sau khi nhận được tiền, Đỗ Như Trường đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi trên đã xảy ra đối với nhiều bị hại tại địa bàn phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, mở rộng vụ án (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.