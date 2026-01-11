2 anh em đèo nhau đi làm gặp tai nạn thương vong: Camera hé lộ diễn biến thương tâm lúc sáng sớm

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10/1 và một phần diễn biến đã được camera an ninh bên đường ghi lại. Cụ thể vào thời điểm này, nam tài xế lái chiếc ô tô tải biển số 60C-348.xx trên đường ĐT 746, theo hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TPHCM (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Khi đến vòng xoay Tân Hiệp, tài xế cho ô tô rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy biển số 83VK-020.xx do hai anh em chở nhau. Thông tin trên Tiền Phong, Vụ va chạm làm nam thanh niên bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ, cô gái bị thương được đưa đi cấp cứu, chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm.





Nhận tin báo, Công an TPHCM đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Người thân của hai nạn nhân chia sẻ trên Dân Trí, hai nạn nhân là anh em, cô gái 19 tuổi, người anh khoảng 22 tuổi, cùng quê An Giang, làm công nhân tại tỉnh Bình Dương cũ.