Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay

Anh Vũ, Theo nld.com.vn 10:36 11/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Đám cháy thiêu rụi khoảng 5 căn nhà ven rạch Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng.

CLIP: Đám cháy bùng phát dữ dội.

Ngày 11-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 5 căn nhà ở phường Bình Trưng.

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 1.

Gần chục xe chữa cháy được điều động dập lửa.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, lửa bùng lên từ căn nhà chứa nhiều đồ nhựa ở phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng. Lúc này chợ Bình Trưng đang hoạt động, có rất nhiều người dân buôn bán, mua hàng hóa tại đây.

Người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời di dời tài sản phòng trường hợp xảy ra cháy lan.

Gần chục xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa được điều động. Đến 9 giờ, lửa vẫn bốc lên nghi ngút.

Có khoảng 5 căn nhà có kết cấu tạm bợ, lụp xụp bên cạnh rạch Giồng Ông Tố bị cháy rụi.

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra cháy có nhiều đồ nhựa.

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 3.

Đám cháy xảy ra sau chợ Bình Trưng.

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 4.
Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 5.
Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 6.

Hàng chục lính cứu hỏa được điều động.

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 7.

Lửa thiêu rụi nhiều tài sản.

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay- Ảnh 8.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.




Vì sao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị bắt?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày