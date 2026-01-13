Khoảng 11h30 ngày 13/1, tại Xưởng lao động dạy nghề số 1, phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh (khu Tân Lập, phường Hoàng Quế) xảy ra vụ cháy nhà xưởng. Nhận tin báo, Công an phường Hoàng Quế phối hợp lực lượng dân phòng và cán bộ trại giam triển khai di chuyển tài sản, tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, không để lửa cháy lan.

Cháy xưởng lao động tại Trại giam Quảng Ninh.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Được biết, nhà xưởng lao động số 1 (diện tích khoảng 500m2, xây dựng năm 2010) bị cháy toàn bộ, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, thiệt hại máy móc, hàng hóa khoảng 50 triệu đồng. Nhà xưởng lao động dạy nghề số 2 (diện tích khoảng 300m2, xây dựng năm 2006) bị cháy một phần, thiệt hại công trình ước khoảng 100 triệu đồng, thiệt hại hàng hóa khoảng 50 triệu đồng. Tổng thiệt hại dự kiến khoảng 750 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với Trại giam Quảng Ninh điều tra, làm rõ; đồng thời cử lực lượng túc trực tại những vị trí có nguy cơ cháy để kịp thời xử lý nếu phát sinh tình huống.