Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Ngày 13-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao Nguyễn Hoàng Thắng đã ký quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ em N.N.B.Tr. (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong do tai nạn giao thông.

Trước đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Điều tra viên của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành kiểm tra hiện trường vào ngày 6-5-2025

Vào ngày 13-11-2025, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định "tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm" số 07/QĐ-VKSTC-C1(P6) do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết nhưng chưa nhận được tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp.

Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu nên Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em Tr.

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 tại Tỉnh lộ 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân" mà em Tr. là nạn nhân.