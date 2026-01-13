Công an ở TPHCM xác minh vụ dùng mũ bảo hiểm đánh nhau giữa đường

Ngày 13-1, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang xác minh vụ xô xát trên đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất.

Hai người đàn ông đánh nhau giữa đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi xe máy đánh nhau bằng mũ bảo hiểm gây náo loạn.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ).

Nội dung cho thấy thời điểm trên, hai người đàn ông đang đi xe máy thì bất ngờ dừng lại.

Lúc này, người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ tháo mũ bảo hiểm lao vào đánh người người kia. Người bị tấn công cũng lập tức tháo mũ bảo hiểm đáp trả.

Hiện nguyên nhân đang được xác minh.