Công an TP.HCM tạm giữ 19 thanh thiếu niên hỗn chiến, gây náo loạn đường phố

Công an TP.HCM đang điều tra, xử lý vụ việc hai nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố tại phường Chánh Hưng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 12/1, trước số nhà 456C1 đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, xảy ra vụ việc hai nhóm thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm, rượt đuổi và đánh nhau trên đường.

Sự việc khiến khu vực náo loạn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự xã hội. Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

19 người có liên quan vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc truy xét, làm rõ những người liên quan.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an đưa 19 người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Quốc Thắng (tên gọi khác Năm Heo, sinh năm 2006, ngụ phường Chánh Hưng) và L.T.H. (sinh năm 2013, ngụ cùng phường).

Từ mâu thuẫn, các bên đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, chuẩn bị hung khí và tụ tập đông người để giải quyết bằng bạo lực.

Kết quả điều tra, nhóm thanh niên chuẩn bị nhiều loại hung khí như mã tấu, dao rựa, chĩa, cất giấu tại khu vực hẻm 35 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng.

Sau đó, các nhóm này chạy xe máy mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường đông dân cư trong đêm khuya. Tại khu vực chân cầu Kênh Xáng và đường Dương Bá Trạc, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến , truy đuổi và chém nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi những người còn liên quan sớm đến trình diện, phối hợp làm rõ vụ việc.

Công an TP.HCM cảnh báo, hành vi mang hung khí lưu thông trên đường phố, tụ tập đông người và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với cộng đồng.

Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; gia đình và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.