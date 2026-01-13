Làm rõ đơn "tố" trường mầm non ở Gia Lai "cắt xén" bữa ăn bán trú

Nhiều phụ huynh vừa có đơn gửi UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai phản ánh bữa ăn bán trú của học sinh có dấu hiệu bị "cắt xén", chưa tương xứng với mức tiền đóng góp.

Đứng đơn đại diện cho Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Mầm non 19-5, bà T.N cho biết nhiều phụ huynh phản ánh rằng con em đi học về nhà thường than thở không được ăn no. Trưa 11-11-2025, bà T.N cùng 4 người đại diện Hội phụ huynh học sinh bất ngờ đến kiểm tra bếp ăn của trường. Để phục vụ bữa ăn cho 121 học sinh, nhà trường kê khai đã mua nhiều loại thực phẩm.

Một số nội dung phụ huynh đứng đơn phản ánh tới cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, những phụ huynh này thấy rằng trọng lượng thực phẩm thực tế ít hơn nhà trường kê khai.

Điển hình như kê khai 2,5 kg thịt heo nhưng thực tế trong bếp chỉ khoảng 1,5 kg; tôm 1,5 kg nhưng thực tế khoảng 1 kg. Giá trị bữa ăn chỉ khoảng 1.839.000 đồng trong khi phụ huynh đóng góp 2.420.000 đồng, chênh lệch gần 600.000 đồng.

Ngoài ra, các phụ huynh này cũng phản ánh một số khoản thu như: tiền đồ dùng học tập, vệ sinh, chi phí nhân công phục vụ bếp ăn chưa được thông tin rõ ràng, minh bạch.



Qua đó, các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc nhà trường có hay không hành vi "cắt xén" bữa ăn bán trú, nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh và sự minh bạch trong các khoản đóng góp.

Bà Thái Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19-5, cho biết nhà trường thu tiền ăn bán trú theo thỏa thuận với phụ huynh. Hằng ngày, việc mua thực phẩm căn cứ theo giá thị trường và được tổng hợp, quyết toán định kỳ vào cuối tháng.

Ngày 11-11-2025, khi phụ huynh kiểm tra thì lượng thịt thiếu khoảng 1 kg là do đơn vị cung cấp sẽ bổ sung vào chiều cùng ngày, các thực phẩm khác đều đầy đủ.

Trường Mầm non 19-5 bị tố cắt xén bữa ăn bán trú, chính quyền địa phương đã kiểm tra và chưa xác định sai phạm

Nhà trường khẳng định không có chuyện "cắt xén" bữa ăn bán trú của học sinh nhưng thừa nhận còn thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm.

"Phụ huynh kiểm tra không cân đo khối lượng thực phẩm, chủ yếu đánh giá bằng quan sát nên chưa thật sự chính xác" - bà Tâm nói và cho biết nhà trường đã mời phụ huynh lên trao đổi, giải thích những thiếu sót trong khâu quản lý bếp ăn.

Còn nội dung phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu, chi chưa minh bạch thì bà Thái Thị Tâm cho biết nhà trường có đầy đủ hồ sơ, bảng kê và quyết toán theo năm học. Tuy nhiên chưa thông tin đầy đủ khiến phụ huynh băn khoăn, thắc mắc.

Chưa thể xác định nhà trường "cắt xén" bữa ăn Liên quan vụ việc này, UBND xã Bờ Ngoong đã thành lập tổ công tác để xác minh, đối chiếu nội dung phản ánh của phụ huynh với hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Qua kiểm tra chưa có căn cứ xác định Trường Mầm non 19-5 "cắt xén" suất ăn của học sinh. Các số liệu về việc "cắt xén" tiền ăn theo ngày nêu trong đơn phản ánh chưa đủ chứng cứ kèm theo để xem xét xử lý theo hướng vi phạm. UBND xã Bờ Ngoong đã yêu cầu nhà trường khắc phục các thiếu sót, tăng cường công khai thông tin về hoạt động bán trú như: mức thu, thực đơn, quyết toán định kỳ để phụ huynh giám sát.



