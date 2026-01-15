Công an thông tin chính thức vụ án giết người ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên vừa có thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1/2026 tại xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo tỉnh Hưng Yên Theo đó, khoảng 13h15' ngày 14/1/2026, Công an xã Lạc Đạo nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hồi 13h09' ngày 14/01/2026, tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, chị N.T.X (sinh năm 1982 trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đang điều khiển xe máy cá nhân thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, điều khiển xe mô tô Honda Vision màu trắng chặn xe.

Thấy vậy, chị X đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó. Ngay sau đó, nam thanh niên đã đuổi theo và dùng dao đâm vào người chị X làm rách da, chảy máu ở sườn bên phải và sườn bên trái, chị X tiếp tục bỏ chạy vào đến sân nhà người dân. Nam thanh niên lấy một túi nilon màu trắng treo ở xe mô tô chị X rồi bỏ chạy. Chị X được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối, nhưng đã tử vong.

Nghi phạm đâm chị X tử vong

Trước đó, khoảng 13h00' cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện chị B.T.T.L (sinh năm 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Xe mô tô chị L điều khiển trước khi tử vong là xe mô tô Honda Vision màu trắng có đặc điểm giống chiếc xe đối tượng đâm chị X đã sử dụng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng để xác minh điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội trong hai vụ việc nêu trên là Kiều Ngọc Anh, sinh ngày 18/02/1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 14/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định truy tìm người, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố lân cận huy động tổng thể lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp vây bắt, truy quét nhằm nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 08h19’ ngày 15/01/2026, biết không thể bỏ trốn nên đối tượng Kiều Ngọc Anh đã phải đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, đối tượng Kiều Ngọc Anh có tiền sử sử dụng ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.