Hàng triệu người sắp nhận số tiền lớn nhưng không phải ai cũng biết có phải nộp thuế không?

Năm 2026, khi thu nhập từ tiền lương, tiền công tiếp tục là nhóm thu nhập chịu thuế phổ biến nhất, việc hiểu đúng quy định sẽ giúp người lao động chủ động tính toán quyền lợi của mình.

Thưởng Tết 2026 có nằm trong thu nhập chịu thuế TNCN?

Theo Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Lao động, thưởng Tết là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Theo quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức đều được xếp vào nhóm thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Điều này có nghĩa, khoản thưởng Tết Nguyên đán 2026 về bản chất vẫn được xem là một khoản thu nhập phát sinh từ quan hệ lao động và thuộc diện tính thuế.

Nói cách khác, thưởng Tết 2026 không phải khoản “được mặc định miễn thuế”, mà sẽ được cộng vào thu nhập để xác định nghĩa vụ thuế của người lao động trong kỳ tính thuế tương ứng.

Không phải ai nhận thưởng Tết cũng phải nộp thuế

Một điểm quan trọng là: có thưởng Tết không đồng nghĩa chắc chắn phải đóng thuế.

Theo quy định chung, chỉ khi tổng thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ hợp lệ (như giảm trừ gia cảnh, các khoản bảo hiểm bắt buộc…) đạt ngưỡng chịu thuế, người lao động mới phát sinh nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Vì vậy, nếu mức thu nhập thực nhận trong tháng hoặc trong năm sau khi cộng thưởng Tết vẫn chưa vượt ngưỡng tính thuế, thì người lao động vẫn có thể không phải nộp thuế TNCN cho khoản thu nhập này.

Những khoản tiền thưởng nào được loại trừ khi tính thuế?

Dù đa số khoản thưởng đều phải đưa vào thu nhập chịu thuế, pháp luật vẫn quy định một số khoản thưởng đặc thù được loại trừ, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cụ thể, các khoản tiền thưởng được loại trừ thường gắn với thành tích, danh hiệu, giải thưởng hoặc hoạt động có tính chất đóng góp đặc biệt, gồm:

Trốn thuế thu nhập cá nhân bị xử lý như thế nào?

Theo Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự 2025 được sửa đổi bởi Điểm a, Khoản 47, Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 như sau:

Người lao động có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế khi:



