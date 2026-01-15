Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế làm điều này để tránh mất tiền oan

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Thuế Thành phố Cần Thơ, thời gian gần đây, cơ quan Thuế ghi nhận tình trạng một số đối tượng giả mạo giấy mời, thông báo mang danh nghĩa cơ quan Thuế để gửi đến người nộp thuế, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Các văn bản giả mạo này thường được trình bày dưới hình thức văn bản hành chính, có đóng dấu, chữ ký tương tự giấy tờ của cơ quan nhà nước. Nội dung chủ yếu yêu cầu người nộp thuế đến làm việc, cập nhật thông tin, kê khai chính sách thuế hoặc liên hệ qua các số điện thoại lạ. Đáng chú ý, một số trường hợp còn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ kinh doanh hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, từ đó tạo sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, cơ quan Thuế khẳng định không yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP qua điện thoại, tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, cơ quan Thuế không thực hiện thu tiền, xử phạt hoặc yêu cầu chuyển tiền thông qua các kênh không chính thức.

Cơ quan Thuế cũng nhấn mạnh, mọi giấy mời, thông báo hợp pháp đều được ban hành đúng thể thức, đúng thẩm quyền, có đầy đủ thông tin về đơn vị ban hành, số hiệu văn bản và được gửi đến người nộp thuế thông qua các kênh theo quy định.

Để chủ động phòng tránh các hành vi lừa đảo, cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận các giấy mời, thông báo có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ tên đơn vị ban hành, địa chỉ, số hiệu văn bản cũng như thông tin liên hệ đi kèm; chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế hoặc thông qua các kênh điện tử chính thức của ngành Thuế.

Trong trường hợp phát sinh nghi vấn, người nộp thuế cần liên hệ ngay với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được xác minh và hướng dẫn kịp thời, tránh để kẻ gian lợi dụng.

Cơ quan Thuế đề nghị người nộp thuế, hộ kinh doanh và doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin, đồng thời chia sẻ rộng rãi nội dung cảnh báo này nhằm góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người nộp thuế.