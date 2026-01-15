Tin nhắn định vị oan nghiệt: Người phụ nữ U50 "xuống tay" với bạn trai tại quán Karaoke

Ngày 15-1, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử bị cáo Trương Thanh Minh (44 tuổi, quê TPHCM) về tội "Giết người", xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân.

Cơn ghen từ một tin nhắn định vị

Theo hồ sơ vụ án, Trương Thanh Minh và anh Lê Minh S. có quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khuya 2-10-2024, khi đang ở nhà tại phường Hiệp Bình Phước cũ, TPHCM, Minh gọi điện hỏi anh S. đang ở đâu thì được anh trả lời đang đi nhậu cùng bạn và gửi định vị cho Minh.

Thấy vị trí hiển thị gần quán "Karaoke B." trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Minh lập tức nảy sinh nghi ngờ anh S. đang ở trong phòng hát với người phụ nữ khác. Trong cơn giận dữ, Minh xuống bếp lấy một con dao nhọn dài khoảng 21 cm giấu vào thắt lưng rồi điều khiển xe máy đến quán karaoke để "kiểm tra".

Đến nơi, Minh yêu cầu quản lý quán cho gặp anh S. Khi thấy anh S. từ thang máy đi xuống, Minh lao tới giằng lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Sau một hồi cãi vã lớn tiếng, cả hai kéo nhau ra khu vực khuôn viên quán.

Tại đây, mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm khi hai bên xảy ra xô xát, hành hung lẫn nhau. Minh rút dao đâm một nhát trúng vùng ngực trái của nạn nhân. Nhân viên quán karaoke chạy đến can ngăn, Minh vẫn tiếp tục đuổi theo và đâm thêm một nhát vào ngực phải của anh S. trước khi bỏ đi.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, anh S. đã tử vong vào ngày 18-10-2024, tức sau 17 ngày điều trị.

Hối lỗi muộn màng

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Thanh Minh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Minh nhiều lần khóc nấc và tỏ ra vô cùng ân hận. Bị cáo phân trần rằng bản thân không có ý định giết chết người yêu, chỉ vì quá ghen tuông dẫn đến không kiềm chế được sự nóng giận nhất thời.

Bị cáo tại toà

Về trách nhiệm dân sự, trong quá trình anh S. cấp cứu và sau khi tử vong, Minh đã chủ động hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng cộng 200 triệu đồng (bao gồm 150 triệu đồng chi phí điều trị và 50 triệu đồng mai táng). Đại diện gia đình nạn nhân không có yêu cầu bồi thường thêm.

HĐXX xem xét vụ án, tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội "Giết người".