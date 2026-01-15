Drama con gái “vạch trần” gia đình giàu có "trọng nam khinh nữ" gây bão MXH: Nhân vật chính bất ngờ lên tiếng, sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, mạng xã hội liên tục bàn tán trước một bài đăng dài của tài khoản Facebook T.T., kể lại câu chuyện gia đình với nhiều chi tiết gây sốc. Nội dung bài viết nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý và tạo ra làn sóng tranh cãi, bày tỏ sự thương cảm từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, bài đăng kể về câu chuyện của một người phụ nữ cho rằng bản thân bị gia đình là một công ty vận tải có tiếng đối xử bất công trong nhiều năm. Người này cho biết từng bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân, phải làm việc cường độ cao cho công ty gia đình nhưng không được ghi nhận xứng đáng, đồng thời cáo buộc gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Bài viết cũng đề cập đến việc người phụ nữ bị tước cơ hội làm ăn riêng, bị can thiệp vào công việc sau khi rời khỏi công ty gia đình, dẫn đến mất nguồn thu nhập nuôi con. Nội dung bài đăng thể hiện trạng thái mệt mỏi, bế tắc và cho rằng bản thân đã chịu nhiều tổn thương cả về tinh thần lẫn cuộc sống.

Bài đăng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Tuy nhiên, đến sáng 15/1, cũng chính trên tài khoản Facebook này, T. bất ngờ lên tiếng, đưa ra lời giải thích hoàn toàn trái ngược.

Trong bài đăng mới nhất, T., nhân vật được cho là trung tâm của câu chuyện, cho biết Facebook cá nhân của cô đã bị mất quyền truy cập trước đó và cô không phải người đăng tải bài viết gây xôn xao dư luận.

“Hôm qua Facebook của tôi bị mất quyền truy cập. Sáng nay mọi người gọi điện thông báo tôi mới biết được thông tin bài đăng này”, T. viết.

Theo lời T., câu chuyện cá nhân và gia đình cô đã bị một người khác chia sẻ lại với mục đích không rõ ràng. Cô cho rằng có khả năng đây là hành động từ các đối thủ nhằm gây ảnh hưởng đến uy tín công ty của gia đình.

Đáng chú ý, T.khẳng định rõ ràng: “Thông tin, nội dung bài đăng không đúng sự thật, hoàn toàn hư cấu”.

Bài đăng sau đó khiến nhiều người bất ngờ

Cô cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ trong gia đình vẫn bình thường, không hề xảy ra mâu thuẫn như những gì đang lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, Trang bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng ngừng chia sẻ những nội dung chưa được xác thực, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và gia đình cô.

“Tôi rất mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ nội dung chưa được xác thực này. Tôi xin cảm ơn!”, T. viết.

Hiện tại, bài đăng đính chính tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Dư luận vẫn đang theo dõi diễn biến tiếp theo của sự việc, trong khi tính xác thực của bài đăng ban đầu vẫn chưa được làm rõ.