Hộ kinh doanh đứng tên chồng nhưng tiền chuyển vào tài khoản của vợ có sai phạm?: Cơ quan thuế trả lời

Cụ thể, một hộ kinh doanh bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử phản ánh rằng khi tổng hợp doanh thu để tính thuế, họ đang cộng toàn bộ các khoản tiền khách hàng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân và băn khoăn cách làm này có đúng quy định hay không.

Giải đáp thắc mắc này, Thuế TP.HCM cho biết, theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà hộ, cá nhân kinh doanh được hưởng. Doanh thu tính thuế được xác định không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp hộ kinh doanh bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử, việc tổng hợp doanh thu tính thuế được thực hiện theo nguyên tắc nêu trên, căn cứ vào doanh thu thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, việc đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với doanh thu từ hoạt động bán hàng online được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, một hộ kinh doanh khác đặt câu hỏi về việc hộ kinh doanh đứng tên mình nhưng tiền bán hàng lại được khách hàng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên vợ, liệu có vi phạm quy định hay không.

Về vấn đề này, Thuế TP.HCM cho biết, theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân loại nhóm quản lý hộ kinh doanh, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm thuộc diện phải đăng ký tài khoản ngân hàng. Việc đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh hoặc chủ hộ sẽ giúp thuận lợi trong việc quản lý doanh thu, chi phí và các luồng tiền, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp, minh bạch và tạo sự tin cậy đối với khách hàng, đối tác.

Cơ quan thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh trong thời gian tới cần chủ động đăng ký tài khoản ngân hàng theo đúng quy định để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cơ quan thuế nhấn mạnh, hộ kinh doanh không nên có hành vi che giấu doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ thông qua việc nhận tiền chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng không đứng tên chủ hộ, bởi điều này có thể phát sinh rủi ro pháp lý trong quá trình quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế.