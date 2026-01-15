2 anh em ruột là 'siêu trộm liên tỉnh' bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã

Sau thời gian điều tra, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ thành công Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1999) và Nguyễn Mạnh Đức (sinh năm 2001) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là hai anh em ruột, trú tại ngõ 182 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2025, lợi dụng sơ hở của người dân, hai người này cùng với Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1998) và Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1999), đều trú tại phường Hồng Hà, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng, linh kiện ô tô trên địa bàn các phường Phủ Lý, Hà Nam, Nam Định, Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) và một số địa phương lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Nguyễn Mạnh Đức (trái) và Nguyễn Mạnh Cường (phải) bị bắt. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị chức năng, công an các phường, xã quyết liệt điều tra truy xét và đã bắt giữ được Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Hải Đăng.

Còn Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Mạnh Đức sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đến ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác minh và tổ chức bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Đức khi hai người này quay về lẩn trốn tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Công an tỉnh Ninh Bình cũng bắt giữ Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, quê Hà Tĩnh), người bị truy nã lâu năm với lịch sử phạm tội phức tạp. Bé phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và trốn thoát trong thời gian tại ngoại, sau đó dùng dao sát hại chồng rồi tiếp tục bỏ trốn.

Người phụ nữ này thay đổi danh tính, di chuyển qua nhiều địa bàn như Hà Tĩnh, Tây Ninh, TP.HCM và sang Lào để lẩn trốn trong nhiều năm.

Cuối tháng 12/2025, lực lượng của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị chức năng ở tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Bé khi lẩn trốn gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Sau đó, lực lượng công an di lý Nguyễn Thị Bé về Ninh Bình để tiếp tục xử lý.