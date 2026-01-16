Lời khai gây sốc của nghi phạm phóng hoả đốt khu nhà trọ ở Hà Nội: Nhiều lần gọi mà bạn gái không chịu quay về

Theo An ninh Thủ đô, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ở một nhà trọ trên địa bàn phường Hà Đông, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại: xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 14/01/2026, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.





Đối tượng Chúc

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hướng dẫn được gần 10 người thoát nạn an toàn.





Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chúc (SN: 1998; trú tại: xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ), hiện đang thuê trọ tại địa chỉ xảy ra vụ cháy.





Liên quan đến sự việc, báo Kinh tế và Đô thị cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Chúc khai nhận, do mâu thuẫn với bạn gái nên rạng sáng 14/1, sau nhiều lần gọi mà bạn gái không chịu quay về nhà trọ, bực tức Chúc đã đốt giấy ăn rồi gí vào chăn, gối trong căn phòng trên tầng 3 của nhà trọ đốt rồi dùng điện thoại quay và gọi cho bạn gái để gây sức ép quay về phòng trọ. Ngọn lửa bùng cháy tại căn phòng Chúc thuê trọ, rồi lan sang phòng bên cạnh. May mắn các khách trọ đã được hướng dẫn, kịp thời thoát nạn.





Căn cứ vào tài liệu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chúc về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.