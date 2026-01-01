Công an Hà Nội bắt kẻ đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (sinh năm 1998, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Chúc được xác định là người trực tiếp gây ra vụ hỏa hoạn tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Hà Đông rạng sáng 14/1.

Đối tượng Nguyễn Văn Chúc. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Tại hiện trường vụ cháy hôm đó, lực lượng Công an phát hiện, khống chế một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Đó là Nguyễn Văn Chúc, người đang thuê trọ tại khu nhà xảy ra hỏa hoạn. Qua điều tra, công an bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn màn, dẫn đến vụ cháy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thông tin về vụ cháy tại nhà nghỉ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông được Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận vào khoảng 1h48 ngày 14/1. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Cảnh sát Phản ứng nhanh phối hợp với Công an phường tiếp cận hiện trường.

6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe chở phương tiện, 1 xe chỉ huy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội PCCC và CNCH khu vực 4, 13, 15 và 31 được huy động đến chữa cháy, cứu hộ.

Cảnh sát cứu 7 người trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Hỏa hoạn bùng phát tại phòng nghỉ tầng 3 của nhà nghỉ cao 8 tầng, diện tích khoảng 136m². Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám cháy, không để lửa lan lên các tầng trên, đồng thời hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái, sử dụng xe thang đưa họ ra ngoài an toàn.

Đến 2h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, khônglan sang khu dân cư xung quanh; toàn bộ 7 người trong nhà được cứu và thoát nạn.