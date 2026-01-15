Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 869%/năm

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án, tạm giữ nhóm 3 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người trên địa bàn Đà Nẵng vay tiền với mức lãi suất từ 268% đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng…

Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, đưa vào “tầm ngắm” 3 đối tượng nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Nguyễn Văn Thắng (thường gọi là “Thắng cụt”, sinh năm 1994), trú tại xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội; Phùng Văn Phương (sinh năm 1986), trú phường Sơn Tây và Nguyễn Văn Thắng (thường gọi là “Thắng ghẻ”, sinh năm 1990), trú xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội.

3 đối tượng bị tạm giữ để điều tra

Quá trình nắm di biến động của các đối tượng, lực lượng trinh sát phát hiện, thu thập được nhiều thông tin, tài liệu liên quan, qua đó xác định các đối tượng có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau. Trên cơ sở đó, ngày 10/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 11/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệu tập các đối tượng trên, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của “Thắng cụt” tại một căn hộ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; qua đó phát hiện, thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người khác nhau như Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2025, Nguyễn Văn Thắng (Thắng ghẻ), Phùng Văn Phương và Nguyễn Văn Thắng (Thắng cụt) đến Đà Nẵng cùng nhau tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi suất cao.

Hàng ngày, 3 đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội Facebook và phát tờ rơi để quảng cáo việc cho vay tiền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, các đối tượng lập ra nhiều tài khoản Zalo để hoạt động cho vay. Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp kết bạn Zalo, sau đó đến nhà để tư vấn các gói vay. Nếu người vay đồng ý vay thì các đối tượng sẽ giữ giấy tờ tùy thân, sau đó mới giải ngân.

Các đối tượng tư vấn cho người vay các gói vay trả góp từ 21 đến 31 ngày, gồm nhiều gói vay theo nhu cầu, số tiền vay từ khoảng 3 triệu đến 300 triệu đồng. Khi cac đối tượng lập xong hợp đồng vay sẽ thông báo cho đối tượng đầu trên biết và thực hiện việc giải ngân. Tuy nhiên, lúc giải ngân, các đối tượng sẽ trừ đi tiền phí dịch vụ từ 10 đến 20% trên tổng số tiền cho vay (trên thực tế đây được tính là tiền lãi đã được các đối tượng lấy trước), đồng thời trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại, người vay sẽ phải trả góp hàng ngày cho các đối tượng…

Từ thông tin, tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 268% đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.