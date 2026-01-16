Người nộp thuế cần "bỏ túi" 6 cổng thông tin điện tử để tra cứu, kê khai

Không ít người nộp thuế lúng túng khi phải thực hiện các thủ tục thuế trên nhiều cổng thông tin điện tử khác nhau. Theo Cục Thuế Hà Nội dưới đây là 6 cổng thông tin điện tử của ngành thuế đang được sử dụng phổ biến, giúp kê khai, nộp thuế và tra cứu thông tin thuận lợi.

1. Thuế điện tử

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn để kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và tra cứu tờ khai, nghĩa vụ thuế.

2. Hệ thống hóa đơn điện tử - chứng từ điện tử

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hoadondientu.gdt.gov.vn để đăng ký, phát hành, quản lý hóa đơn điện tử và tra cứu thông tin hóa đơn.

3. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thuế

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://dichvucong.gdt.gov.vn để nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế online và tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ.

4. Chuyên trang thuế hộ kinh doanh

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://hotronnt.gdt.gov.vn để được hỗ trợ thông tin thuế hộ kinh doanh, hỏi đáp chính sách thuế 24/7 và tra cứu văn bản, hướng dẫn thuế.

5. Tra cứu thông tin người nộp thuế

Người nộp thuế truy cập vào trang: http://tracuunnt.gdt.gov.vn để tra cứu mã số thuế cá nhân và mã số thuế doanh nghiệp.

6. Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

