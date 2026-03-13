Giữa lúc nhiều quán ăn rục rịch tăng giá vì xăng tăng, quán bún bò này ở TP.HCM lại gây chú ý vì tấm biển nhỏ

Clip: Di Anh

Những ngày gần đây, hình ảnh một tấm bảng thông báo đặt trong quán bún bò tại TP.HCM bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không phải bảng quảng cáo hay khuyến mãi thông thường, nội dung trên tấm bảng lại là những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho nhiều nhóm thực khách, khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Theo nội dung ghi trên bảng, quán áp dụng nhiều mức hỗ trợ khác nhau cho khách đến ăn:

- Các em nhỏ từ 0 đến 2 tuổi được miễn phí.

- Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên được phục vụ miễn phí.

- Học sinh, sinh viên được giảm 10% hóa đơn.

- Các shipper ghé ăn được giảm 20%.

- Những trường hợp khó khăn hoặc gần như không thể lao động sẽ được hỗ trợ miễn phí.

Chính sách này được áp dụng cho tô bún bò của quán và tối đa 3 lần mỗi tháng đối với mỗi khách.

Tấm bảng đặc biệt trong quán

Anh Nguyễn Thành Thuận

Tấm biển được đặt tại quán bún bò 5T trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), TP.HCM. Sau nhiều năm lặng lẽ tồn tại, những dòng thông báo giản dị này gần đây lại bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Chia sẻ về ý tưởng đặt bảng thông báo này, anh Nguyễn Thành Thuận, chủ quán bún bò 5T, cho biết mọi thứ bắt nguồn từ thời gian dịch COVID-19 khi anh tham gia một số hoạt động thiện nguyện.

Theo anh Thuận, từ những trải nghiệm đó, anh nhận ra nếu đang kinh doanh món ăn thì bản thân cũng có thể giúp đỡ người khác bằng chính món mình bán.

“Để có chính sách này thì trong thời gian kinh doanh, khi khách tới, mình nhận thấy có đối tượng phù hợp, mình mong họ đến quán nhiều hơn để được dùng tô bún của mình nhiều hơn. Nó xuất phát từ thời gian COVID, mình đi làm một số việc thiện nguyện bên ngoài. Sau đó mình nghĩ rằng mình bán cái gì thì mình cũng có thể giúp bằng chính cái đó”, anh Thuận chia sẻ.

Tên quán 5T cũng mang ý nghĩa riêng, viết tắt của 5 giá trị mà chủ quán muốn hướng đến: Tâm - Tươi - Tốt - Thân thiện - Trách nhiệm.

Trong quá trình duy trì chính sách này, anh Thuận cũng gặp nhiều câu chuyện đáng nhớ. Có những cụ lớn tuổi trên 75 tuổi thường xuyên ghé quán, nhưng sau vài lần được miễn phí đã đề nghị được trả tiền.

“Họ nói nếu không lấy tiền thì họ không ăn nữa. Sau đó cô chú nói: ‘Cô chú cũng có lương, thôi để lại tiền ở đây, mày giúp ai thì giúp’. Ví dụ như gặp người bán vé số hay người khó khăn thì mình lấy số tiền đó trả cho họ”, anh kể.

Một số sinh viên khi biết mình được giảm giá cũng tỏ ra khá bất ngờ. Anh Thuận nhớ lại có lần sinh viên từ một trường đại học quốc tế đến ăn và hỏi: “Con học RMIT mà cũng giảm hả?”. Với anh cũng như những nhân viên tại quán, sinh viên nào cũng như nhau và chính sách của quán được áp dụng thống nhất.

Mỗi phần ăn đều là tấm lòng dành cho bà con của quán

Không chỉ vậy, nhiều khách quen còn chủ động góp thêm tiền để quán tiếp tục giúp đỡ người khác.

“Có người trả tiền tô của họ rồi nói trả thêm 10 tô nữa để mình chia cho những người khác. Có người góp 500.000 đồng, có người góp 1 triệu đồng. Mọi người cùng chia sẻ với nhau như vậy”, anh Thuận nói.

Những câu chuyện nhỏ như vậy đã khiến quán bún bò trở thành một nơi mang nhiều ý nghĩa hơn một quán ăn thông thường. Minh Tiến, một thực khách từng ghé quán, cho biết ban đầu anh khá bất ngờ khi nhìn thấy bảng thông báo.

“Lúc đầu em vào cũng rất wow (ngạc nhiên), không biết 5T là gì. Nhưng đọc hết quy định thì em nhận ra mọi người ở đây san sẻ với nhau rất nhiều, thấy rất ấm lòng”, anh nói.

Trong khi đó, Minh Châu, một học sinh đến ăn tại quán, nhận xét: “Quán rất dễ thương, có giảm giá cho học sinh nên em thấy cũng hợp lý về giá cả”.

Sau nhiều năm âm thầm tồn tại, tấm biển nhỏ trong quán bún bò trên đường Nguyễn Trường Tộ bất ngờ trở thành chi tiết khiến nhiều người chú ý. Với không ít thực khách, đó không chỉ là bảng thông báo ưu đãi mà còn là câu chuyện về sự tử tế giản dị giữa đời sống thường ngày.