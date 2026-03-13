Nguyễn Quang Dũng SN 1981 xin về Việt Nam đầu thú

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng lừa đảo giả danh Thiếu tướng Quân đội, trốn truy nã tại Thái Lan về đầu thú.

Theo hồ sơ, năm 2019, đối tượng Nguyễn Quang Dũng (SN 1981; trú tại: phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nay là phường An Biên, thành phố Hải Phòng) đã giả danh Thiếu tướng Quân đội, Bộ Quốc phòng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,4 tỷ đồng.

Quyết định truy nã Nguyễn Quang Dũng - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 04/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn sang Châu Âu, qua nhiều nước và bị cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 01 năm 2026, đối tượng trốn sang Thái Lan.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tổ chức vận động bị can Nguyễn Quang Dũng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 07/03/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT xin được về Việt Nam đầu thú. Ngày 10/03/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận thành công đối tượng Nguyễn Quang Dũng và lập hồ sơ xử lý theo quy định.