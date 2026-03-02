Lê Hứa Ích Toàn ra đầu thú

Lê Hứa Ích Toàn là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định ngày 7/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngay khi phát hiện nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an xã Long Thành đã chủ động đến gia đình đối tượng để tuyên truyền, vận động, phân tích, giải thích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật, khuyến khích đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng theo quy định.

Đối tượng Lê Hứa Ích Toàn đến Công an xã Long Thành đầu thú (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến 11 giờ 10 phút ngày 28/2, Lê Hứa Ích Toàn đã đến Công an xã đầu thú. Công an xã Long Thành đã nhanh chóng tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người của lực lượng Công an xã Long Thành. Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.