Ngỡ ngàng lời khai của thanh niên tạt sơn tiệm vàng ở TPHCM

Gia Cốp đã tạt sơn cửa cuốn tiệm vàng với lý do chủ tiệm không mua hải sản ủng hộ gia đình, hành vi thực hiện là do bộc phát.

Ngày 2-3, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) đã tạm giữ Gia Cốp (32 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi tạt sơn tiệm vàng.

Theo điều tra, khoảng 7 giờ sáng 1-3, ông P.N.C. (40 tuổi, ngụ  phường Tân Hưng) ngủ dậy thì thấy cửa cuốn nhà mình bị tạt sơn. Kiểm tra camera, ông ghi nhận khoảng 3 giờ cùng ngày có một thanh niên đi từ phía nhà đối diện đến tạt sơn rồi nhanh chóng rời đi.

Dù vậy, ông C. không biết ai đã tạt sơn bởi không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp Công an TPHCM đưa Cốp về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Cốp cho biết không quen biết chủ nhà, cũng không có mâu thuẫn, chỉ hành động bộc phát. Lời khai ban đầu cũng cho thấy cha của Cốp bán hải sản gần tiệm vàng của ông C., đồng thời cũng hay mua vàng tại đây. Do ông C. không mua hải sản của cha Cốp nên nảy sinh ý định tạt sơn.

Hiện Công an phường Tân Hưng đang củng cố hồ sơ xử lý Cốp theo quy định.

