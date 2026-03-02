Danh sách 209 xe bị CSGT phạt nguội ở khu vực quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ

Ngày 2-3, Phòng CSGT Công an TPHCM thông báo 209 ô tô dừng đỗ sai quy định đã bị cảnh sát ghi hình trong tháng 2-2026.

Theo CSGT, tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại các tuyến đường như Lê Đức Thọ, Dương Quảng Hàm, Hà Huy Giáp, Quang Trung, Phan Chu Trinh,... (thuộc quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời gây bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông.

Một ô tô dừng đỗ sai quy định.

Đáng nói, đây là khu vực gần trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện…. nên gây nguy cơ ùn tắc giao thông.

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã duy trì thường xuyên ghi hình xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội) nhằm xử lý nghiêm tình trạng trên.

Trong tháng 2-2026, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính trực tiếp 313 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 209 ô tô vi phạm với các lỗi tương tự.

Đơn vị đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.