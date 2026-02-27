Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 88 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 99 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 7h30 ngày 25/2 đến 7h30 ngày 26/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 65 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 29 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 03 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

1 26-02-2026 03:25:40 Không thắt dây đai an toàn Ô tô buýt 29K01885 Vàng 2 26-02-2026 00:27:24 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34C29787 Trắng 3 25-02-2026 19:32:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29C80397 Vàng 4 25-02-2026 18:05:01 Không đội mũ Xe mô tô 36140894 Trắng 5 25-02-2026 16:52:53 Không đội mũ Xe mô tô 29E292539 Trắng 6 25-02-2026 16:02:48 Không đội mũ Xe mô tô 89B184072 Trắng 7 25-02-2026 15:21:45 Không đội mũ Xe mô tô 29D103468 Trắng 8 25-02-2026 15:08:33 Không đội mũ Xe mô tô 29X186640 Trắng 9 25-02-2026 14:44:42 Không đội mũ Xe mô tô 37M162034 Trắng 10 25-02-2026 14:22:29 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161 Trắng 11 25-02-2026 14:20:51 Không đội mũ Xe mô tô 29BD10868 Trắng 12 25-02-2026 14:15:14 Không đội mũ Xe mô tô 29X338603 Trắng 13 25-02-2026 13:43:05 Không đội mũ Xe mô tô 29H249033 Trắng 14 25-02-2026 13:37:24 Không đội mũ Xe mô tô 29P156431 Trắng 15 25-02-2026 13:30:49 Không đội mũ Xe mô tô 29B137340 Trắng 16 25-02-2026 12:55:08 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 17 25-02-2026 12:41:08 Không đội mũ Xe mô tô 29Z68910 Trắng 18 25-02-2026 11:59:36 Không đội mũ Xe mô tô 29E294640 Trắng 19 25-02-2026 11:40:36 Không đội mũ Xe mô tô 29G144239 Trắng 20 25-02-2026 11:29:33 Không đội mũ Xe mô tô 29V178050 Trắng 21 25-02-2026 11:10:36 Không đội mũ Xe mô tô 29K170817 Trắng 22 25-02-2026 11:03:29 Không đội mũ Xe mô tô 29G190272 Trắng 23 25-02-2026 10:50:09 Không đội mũ Xe mô tô 29X363050 Trắng 24 26-02-2026 00:20:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B208537 Trắng 25 25-02-2026 23:10:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37N163119 Trắng 26 25-02-2026 21:25:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V707633 Trắng 27 25-02-2026 20:12:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y372999 Trắng 28 25-02-2026 18:40:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B106512 Trắng 29 25-02-2026 18:02:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE01111 Trắng 30 25-02-2026 17:58:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B195296 Trắng 31 25-02-2026 17:52:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D103468 Trắng 32 25-02-2026 17:46:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K48636 Trắng 33 25-02-2026 17:38:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S611285 Trắng 34 25-02-2026 17:18:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34P34603 Trắng 35 25-02-2026 17:06:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E207729 Trắng 36 25-02-2026 16:53:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E292539 Trắng 37 25-02-2026 16:47:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88L132863 Trắng 38 25-02-2026 16:39:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB03703 Trắng 39 25-02-2026 16:38:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D274283 Trắng 40 25-02-2026 16:28:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z160422 Trắng 41 25-02-2026 16:20:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657 Trắng 42 25-02-2026 16:19:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F31008 Trắng 43 25-02-2026 16:19:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E131161 Trắng 44 25-02-2026 16:16:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P41230 Trắng 45 25-02-2026 16:16:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S54019 Trắng 46 25-02-2026 15:57:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14B123227 Trắng 47 25-02-2026 15:50:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y525382 Trắng 48 25-02-2026 15:40:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB05641 Trắng 49 25-02-2026 15:38:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37G185956 Trắng 50 25-02-2026 15:19:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V97045 Trắng 51 25-02-2026 15:11:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X95914 Trắng 52 25-02-2026 14:55:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C177779 Trắng 53 25-02-2026 14:52:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P131388 Trắng 54 25-02-2026 14:46:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AV03930 Trắng 55 25-02-2026 14:43:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F102778 Trắng 56 25-02-2026 14:29:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E221945 Trắng 57 25-02-2026 14:14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G134348 Trắng 58 25-02-2026 14:14:28 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30G45292 Trắng 59 25-02-2026 14:12:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BN15109 Trắng 60 25-02-2026 14:11:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L150638 Trắng 61 25-02-2026 14:06:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B268434 Trắng 62 25-02-2026 13:47:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AH07484 Trắng 63 25-02-2026 13:35:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B751786 Trắng 64 25-02-2026 13:26:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18AA21629 Trắng 65 25-02-2026 12:59:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB91457 Trắng 66 25-02-2026 12:53:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59H197854 Trắng 67 25-02-2026 12:38:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B175329 Trắng 68 25-02-2026 12:36:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B257999 Trắng 69 25-02-2026 11:40:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G144239 Trắng 70 25-02-2026 11:21:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E221083 Trắng 71 25-02-2026 11:15:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y371425 Trắng 72 25-02-2026 10:22:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B200196 Trắng 73 25-02-2026 10:14:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA86763 Trắng 74 25-02-2026 09:59:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V720929 Trắng 75 25-02-2026 09:53:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 81K30946 Trắng 76 25-02-2026 09:46:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y342909 Trắng 77 25-02-2026 09:45:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23H113560 Trắng 78 25-02-2026 09:45:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G102075 Trắng 79 25-02-2026 09:44:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C190432 Trắng 80 25-02-2026 09:43:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L131811 Trắng 81 25-02-2026 09:18:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F161766 Trắng 82 25-02-2026 09:18:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100812 Trắng 83 25-02-2026 09:15:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD18384 Trắng 84 25-02-2026 09:13:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z58384 Trắng 85 25-02-2026 09:08:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B302135 Trắng 86 25-02-2026 08:22:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F85699 Trắng 87 25-02-2026 08:21:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC03804 Trắng 88 25-02-2026 07:45:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD17694 Trắng

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168