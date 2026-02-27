Dự báo thời tiết ngày 27/2: Miền Bắc hửng nắng sau chuỗi ngày mưa phùn, nồm ẩm

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 27/2/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, sau chuỗi ngày mưa phùn, nồm ẩm, thời tiết phổ biến trong ngày 27/2 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 18-22°C, có nơi dưới 18°C.

Trong đó, sáng sớm 27/2, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tiếp tục chi phối thời tiết khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày 27/2, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Ngày 27/2, phía Nam cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Các khu vực khác trên cả nước ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/2/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng; trong đó, đồng bằng sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.