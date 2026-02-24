Dự báo thời tiết 24/2: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm sâu, trời mưa rét trên diện rộng

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thủ đô Hà Nội trời rét, có mưa. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Dự báo đến ngày 25/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên, Lai Châu và phía Tây Sơn La có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và mưa nhỏ. Trời rét. Các tỉnh từ Nghệ An đến Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực ngày 24/2

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ.

Phía Bắc nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết từ ngày 24/2 đến ngày 4/3

Khu vực Bắc Bộ: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng từ khoảng 25-26/2 và khoảng từ chiều tối 28/2-1/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Trung Bộ: có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng đêm 24-25/2, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế khả năng có mưa rải rác.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



