Thông tin bất ngờ vụ thi thể đôi nam nữ và ô tô chìm dưới kênh ở Gia Lai: Dữ liệu camera hé lộ diễn biến trước tai nạn

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể cùng chiếc ô tô dưới kênh Văn Phong, Công an tỉnh Gia Lai đã xác định danh tính nạn nhân, đồng thời bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong ở Gia Lai

Chiều 23/2, theo thông tin trên báo Thanh niên, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định được danh tính 2 thi thể dưới kênh Văn Phong (đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Hai nạn nhân được xác định là anh C.V.B (25 tuổi, ở xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và chị T.T.N.H (31 tuổi, ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai).

Đáng nói, thoe thông tin trên báo Dân trí cho biết, trước đó vào ngày 22/2, chị gái anh B. đã đăng tải thông tin tìm kiếm em trai trên mạng xã hội. Theo gia đình, anh B. rời nhà từ tối 20/2 (mùng 4 Tết) và sau đó mất liên lạc. Anh B. điều khiển chiếc ô tô con hiệu Kia Morning thuê.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20/2, anh B. điều khiển xe mô tô chở chị H. rời nhà đi chơi. Sau đó, anh B. thuê ô tô biển số 51F-708.22 để tiếp tục di chuyển cùng chị H.

Rạng sáng 21/2, anh B. lái ô tô lưu thông trên tuyến ĐT 636 theo hướng đông - tây. Khi đến đoạn đường cong thuộc thôn Phú Lạc, do không làm chủ được tốc độ, xe tông vào cọc tiêu bên đường rồi lao xuống kênh Văn Phong.

Dữ liệu trích xuất từ camera hành trình của ô tô ghi lại toàn bộ khoảnh khắc gặp nạn. Hình ảnh cho thấy xe đang di chuyển trong đêm, khi qua khúc cua bất ngờ mất lái, va vào trụ biển báo bên trái hướng di chuyển rồi lao thẳng xuống kênh.

Khoảng 7 giờ ngày 23/2, người dân phát hiện thi thể anh B. nổi trên mặt nước kênh Văn Phong và trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 51F-708.22 bị chìm dưới chân cầu bắc qua kênh Văn Phong.

Cùng ngày, thi thể chị H. được tìm thấy tại khu vực trạm ngăn, xả nước, cách vị trí xe gặp nạn khoảng 1 km về phía đông theo dòng chảy của kênh.