Vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ và ô tô chìm dưới kênh: Hé lộ danh tính các nạn nhân, hiện trường lộ dấu vết đáng ngờ

Trưa 23/2, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ phát hiện 2 thi thể nam, nữ nghi tử vong cùng ô tô chìm dưới kênh Văn Phong, xã Bình An.

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) cùng ô tô dưới kênh Văn Phong.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Lực lượng chức năng trục vớt ô tô lên để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Fanpage Tây Sơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong, thôn Phú Lạc.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện ô tô chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100m.

Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng 1km.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc

Chiếc xe hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng

Theo thông tin trên báo Lao động, lực lượng chức năng đã xác minh danh tính 2 thi thể cùng ôtô dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc (xã Bình An).

2 nạn nhân gồm Châu Văn B (SN 2001, trú xã KBang, Gia Lai) và Trịnh Thị Ngọc H (SN 1995, trú xã Kon Giang, Gia Lai).

Tại hiện trường, một trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy, mép bê tông lan can xuất hiện vết vỡ, được cho là điểm phương tiện mất lái và rơi xuống kênh. Chiếc ôtô hiện đã được cẩu lên bờ phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.