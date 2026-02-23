Nhóm người xô xát vì tranh giành ghế ở quán cafe mùng 4 Tết, 2 người nhập viện: Nạn nhân lên tiếng

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả vào mùng 4 Tết lại một quán cafe. Theo đoạn clip, một nhóm cô gái trẻ đang ngồi uống cafe thì có một người đi vệ sinh. Sau đó, một gia đình gồm 2 người lớn và 1 thiếu nữ vào quán và lấy chiếc ghế của nhóm cô gái. Nhóm này giải thích rằng ghế đã có người rồi, và 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, sau đó lao vào xô xát.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người ngán ngẩm khi chỉ vì chuyện rất nhỏ mà lại xảy ra ẩu đả trong ngày đầu năm mới. Được biết, sự việc xảy ra tại một quán cafe trên địa bàn phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị H.S. (27 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc) cho biết vụ xô xát, chị cùng em gái 15 tuổi phải nhập viện điều trị. Hiện chị S. đã xuất viện còn em gái vẫn nằm lại theo dõi do nạn nhân đang hoảng loạn, bị đau ở đầu.

Chỉ vì giành chiếc ghế ngồi mà nhóm người đã ẩu đả ngay mùng 4 Tết.

Kể lại sự việc, chị S. cho hay vào chiều mùng 4 Tết Bính Ngọ, chị cùng em gái và 2 người bạn ghé vào quán cafe tại phường Ea Kao để vui chơi.

Lát sau, em gái chị S. đi vệ sinh, mấy người bạn thì để túi xách trên ghế rồi ra khuôn viên quán chụp ảnh. Lúc này, gia đình gồm 2 người lớn và 1 thiếu nữ ghé lại lấy chiếc ghế của nhóm chị S. Chị này đã trao đổi rằng ghế có người ngồi rồi và 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời chị S., gia đình kia chửi bới rất dữ, rồi xông vào đánh nhóm của chị trước mặt nhiều người. Sau khi bị đánh, chị S. đến trình báo sự việc với công an, mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin trên báo Lao Động, Công an phường Ea Kao đang vào cuộc xác minh vụ việc nói trên. Vì vụ ẩu đả xảy ra vào thời điểm rất đông người nên cơ quan công an đang trích xuất camera để mời những người liên quan đến trụ sở làm rõ, xử lý theo quy định.