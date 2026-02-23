Hà Nội: Sắp “khai tử” khu tập thể 3 tầng để xây tổ hợp 34 tầng

Theo dự thảo kế hoạch cải tạo, được xây dựng từ những năm 1970 (riêng nhà D từ năm 1985), Khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông sau hơn 4 thập kỷ đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Qua kiểm định, hệ thống kết cấu chịu lực chính đã xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm cục bộ.

Theo khảo sát, 190 căn hộ tại đây đang phải đối mặt với thực trạng hạ tầng lạc hậu. Hoàn toàn không có hệ thống báo cháy, họng nước hay thiết bị chữa cháy chuyên dụng. Tình trạng thấm dột, rò rỉ nước thải diễn ra phổ biến.

Các hộ dân tự ý cơi nới "chuồng cọp", lắp đặt bồn nước tùy tiện làm biến dạng kiến trúc và gia tăng tải trọng, đe dọa khả năng chịu lực của tòa nhà. Dây điện chằng chịt, chồng chéo, hệ thống chống sét đã han gỉ và mất tác dụng.

Ảnh minh họa.

Theo phương án dự kiến, trên khu đất hiện hữu sẽ được "thay áo mới" bằng dự án gồm 3 tòa tháp hỗn hợp (thương mại, dịch vụ và nhà ở) cao 34 tầng với 2 tầng hầm.

Quy mô: 1.089 căn hộ hiện đại, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.236 người.

Tích hợp khu dịch vụ thương mại, phòng gửi trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng và không gian cây xanh, sân vườn đồng bộ.

Về tiến độ dự kiến, sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, người dân sẽ có 6 tháng để di dời. Công tác phá dỡ dự kiến diễn ra trong 3 tháng và thời gian thi công xây dựng lại là khoảng 33 tháng.

Quyền lợi cư dân là tái định cư tại chỗ. Điểm đáng chú ý trong dự thảo là phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch. Toàn bộ chủ sở hữu tại đây sẽ được tái định cư tại chỗ.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh diện tích (hệ số K) được đề xuất như sau:

Tầng 1: Bồi thường gấp 1 - 2 lần diện tích cũ.

Từ tầng 2 trở lên: Bồi thường gấp 1 - 1,5 lần diện tích cũ.

Trong thời gian chờ nhận nhà mới, các hộ dân tự lo chỗ ở tạm thời và được chủ đầu tư hỗ trợ bằng tiền mặt theo quy định của Thành phố. Dự án này sẽ sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện sau khi được cư dân lựa chọn thông qua hội nghị nhà chung cư.

Việc cải tạo không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho gần 600 nhân khẩu tại đây mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm phường Hà Đông.