Đền Trần đổi giờ phát ấn Xuân Bính Ngọ 2026

Theo thông báo, thay vì bắt đầu phát ấn từ 2h00 ngày 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thời gian phát ấn sẽ chuyển sang 5h00 cùng ngày.

Đền Trần điều chỉnh giờ phát ấn so với kế hoạch.

Việc thay đổi khung giờ được đưa ra sau khi Ban Tổ chức tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá toàn diện các điều kiện phục vụ lễ hội, đặc biệt là phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và kiểm soát lượng người đổ về khu vực di tích.



Trước đó, công tác chuẩn bị cho lễ hội được triển khai. Ngày 29/1/2026, UBND phường Nam Định ban hành Kế hoạch số 17 về tổ chức lễ hội; ngày 9/2/2026, tổ chức họp báo thông tin rộng rãi tới các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Ban Tổ chức, việc lùi thời điểm phát ấn sang sáng sớm nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong việc di chuyển, hạn chế áp lực giao thông và tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy trong đêm tối, thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn. Đồng thời, khung giờ mới giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong công tác điều tiết, đảm bảo lễ hội diễn ra trật tự, văn minh.

Ban Tổ chức đề nghị người dân và du khách cập nhật thông tin, chủ động sắp xếp thời gian tham dự phù hợp.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần là một trong những hoạt động văn hóa tâm linh quan trọng dịp Rằm tháng Giêng, thu hút hàng vạn lượt người mỗi năm. Việc điều chỉnh kịp thời khung giờ phát ấn được kỳ vọng sẽ góp phần tổ chức mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 an toàn, nghiêm trang và đúng với giá trị truyền thống của di tích.