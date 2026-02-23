Cảnh tượng đẹp choáng ngợp chiều mùng 7 ở TP.HCM

Chiều muộn ngày 23/2, khu vực chân cầu Sài Gòn - nơi nối nhịp đôi bờ giữa TP Thủ Đức và trung tâm TP.HCM bất ngờ trở thành “phim trường” ngoài trời khi mặt trời đỏ rực dần buông xuống phía xa. Từ một quầng sáng vàng óng, vầng dương chuyển sang sắc cam đậm, tròn đầy như lòng đỏ trứng, nhuộm màu cả khoảng trời và phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài chục phút nhưng đủ khiến nhiều người đi đường phải chậm lại. Trên cầu và dọc khu vực chân cầu, dòng xe cộ vẫn hối hả trở về sau giờ tan tầm, tạo nên sự tương phản thú vị giữa nhịp sống tất bật và vẻ yên ả của thiên nhiên. Phía xa, những tòa cao ốc ven sông dần hiện lên thành những khối silhouette sẫm màu, nổi bật trên nền trời rực rỡ.

Không ít bạn trẻ, nhiếp ảnh gia và người dân sống quanh khu vực đã tranh thủ dựng chân máy, tìm góc chụp đẹp để ghi lại khoảnh khắc hiếm có. Có người chỉ kịp rút điện thoại, đứng tựa lan can cầu vài phút để “bắt” trọn ánh hoàng hôn đang chuyển sắc từng giây. “Mỗi lần thấy mặt trời đỏ rực thế này là phải dừng lại chụp ngay, vì chỉ chậm vài phút là ánh sáng đổi khác”, một bạn trẻ chia sẻ.

Theo nhiều người dân, những ngày trời ít mây, độ ẩm cao sau cơn nắng nóng, bầu trời phía Đông thành phố thường xuất hiện sắc cam đậm khi mặt trời lặn. Sự kết hợp giữa ánh sáng cuối ngày, lớp bụi mỏng trong không khí và mặt nước sông rộng thoáng khiến cảnh sắc trở nên lung linh hơn thường lệ.

Giữa dòng xe hối hả trở về nhà, mặt trời lặng lẽ nhuộm cam cả một khoảng trời

Giữa đô thị sôi động bậc nhất cả nước, những khoảnh khắc thiên nhiên như vậy trở thành “liều vitamin tinh thần” cho nhiều người sau một ngày dài làm việc. Khi mặt trời dần khuất hẳn sau đường chân trời, ánh cam nhường chỗ cho sắc tím thẫm của buổi tối, dòng xe trên cầu lại cuồn cuộn như chưa từng có phút chững lại chỉ còn những bức ảnh lưu giữ một chiều hoàng hôn choáng ngợp giữa lòng thành phố.

Một số hình ảnh Mặt trời lúc hoàng hôn tại TP.HCM:

Cảnh tượng đẹp choáng ngợp khi mặt trời từ từ lặn xuống tại chân cầu Sài Gòn, ánh cam đỏ lan dần trên nền trời

Mặt trời còn chuyển từ màu vàng chói dần sang đỏ như lòng đỏ trứng gà, nhuộm cam cả một khoảng trời.

Phía trước, những dòng xe cộ vẫn hối hả nối đuôi nhau trở về trung tâm TP.HCM, tạo nên sự tương phản giữa nhịp sống tất bật và khoảnh khắc thiên nhiên chậm rãi.

Trước khung cảnh ấy, nhiều người dân và bạn trẻ đã tranh thủ dừng lại bên lan can, đặt chân máy, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc mặt trời đỏ rực đang bắt đầu lặn từ từ