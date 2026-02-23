Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ

Chiều 23-2 (mùng 7 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số ở miền Tây và TPHCM đã tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của 2 đài là Kiên Giang và TPHCM.

Thêm một khách hàng trúng độc đắc 4 vé Kiên Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 22-2, giải độc đắc (dãy số 690669) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải an ủi và giải nhất của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Lâm Chứ

Sau khi một khách hàng may mắn đầu tiên trúng độc đắc 1 vé Kiên Giang đã đại lý vé số Triều Phát ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ để đổi thưởng vào chiều tối 22-2, thì đến chiều 23-2, thêm một khách hàng đến đây đổi thưởng 4 vé trúng độc đắc. Như vậy, hiện còn 11 vé Kiên Giang trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải an ủi và giải nhất của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TP Cần Thơ. Đến chiều 23-2, những khách hàng trúng an ủi 42 vé và trúng giải nhất 4 vé Kiên Giang đã đến đại lý vé số Lâm Chứ ở TP Cần Thơ để đổi thưởng.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 510389) đến nay vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Giải an ủi và giải khuyến khích của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Tuy nhiên, đến chiều 23-2, một khách hàng trúng giải an ủi và giải khuyến khích nguyên lốc (160 tờ) vé số TPHCM đã đến đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân, TPHCM để đổi thưởng.