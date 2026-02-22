Chính thức hết Tết: Cảnh tượng quen thuộc đã quay trở lại Hà Nội và TP.HCM

Chiều 22/2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán 2026, ngày nghỉ cuối cùng trước khi người dân quay lại làm việc và học tập, nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục giao thông chính của Hà Nội và TP.HCM rơi vào tình trạng đông đúc kéo dài, khiến thời gian di chuyển tăng đáng kể.

Hà Nội: Dòng người ken đặc quay lại Thủ đô

Từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Thủ đô bắt đầu tăng mạnh. Trên tuyến vành đai 3 trên cao, nhiều thời điểm các phương tiện di chuyển chậm, có đoạn gần như đứng yên.

Clip: Ùn tắc giao thông tại Hà Nội (Thực hiện: Như Hoàn)

Tại khu vực bến xe Nước Ngầm, lượng hành khách đổ về tăng mạnh, xe khách liên tỉnh liên tục ra vào khiến dòng phương tiện trên trục Giải Phóng di chuyển chậm (Ảnh: Như Hoàn)

Hàng dài ô tô, phương tiện nối đuôi nhau, có thời điểm gần như đứng yên. Các phương tiện từ cao tốc và quốc lộ dồn về cùng lúc khiến áp lực giao thông gia tăng rõ rệt.

Thời tiết mưa phùn kèm nền nhiệt thấp càng khiến việc đi lại thêm phần vất vả

Mật độ xe tăng cao theo hướng vào trung tâm thành phố, dòng phương tiện ken đặc

Các em nhỏ không khỏi mệt mỏi

Người dân chờ đợi ở các bến xe

Đồ đạc lỉnh kỉnh ngày quay trở lại Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường phân luồng, điều tiết tại các nút giao trọng điểm, phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nhanh các sự cố phát sinh nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong thời gian ngắn, tình trạng di chuyển chậm vẫn khó tránh khỏi.

Dự báo trong tối 22/2, lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ Thủ đô có thể tiếp tục ở mức cao khi người dân hoàn tất việc trở lại thành phố chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau Tết. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các điểm ùn tắc.

TP.HCM: Các cửa ngõ ùn tắc

Ghi nhận tại tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài khi hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau ken đặc nhiều km. Dòng xe di chuyển chậm, tài xế phải mở cửa bước xuống đường, đứng chờ trong tâm trạng nóng ruột.

Ảnh: Di Anh

Cùng với đó, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM tăng cao, đặc biệt trên tuyến cao tốc Trung Lương – TP.HCM hướng về vòng xoay An Lạc.

Ghi nhận cho thấy nhiều thời điểm xe di chuyển nối đuôi nhau, mật độ dày ở các đoạn gần nút giao và cửa ngõ vào thành phố

Người dân lỉnh kỉnh chở đồ đạc

Tuy nhiên, nhờ các phương tiện giữ khoảng cách và lực lượng chức năng điều tiết kịp thời, giao thông vẫn duy trì được tốc độ ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài



