Chính thức hết Tết: Cảnh tượng quen thuộc đã quay trở lại Hà Nội và TP.HCM

Chiều 22/2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán 2026, ngày nghỉ cuối cùng trước khi người dân quay lại làm việc và học tập, nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục giao thông chính của Hà Nội và TP.HCM rơi vào tình trạng đông đúc kéo dài, khiến thời gian di chuyển tăng đáng kể.
Hà Nội: Dòng người ken đặc quay lại Thủ đô
Từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Thủ đô bắt đầu tăng mạnh. Trên tuyến vành đai 3 trên cao, nhiều thời điểm các phương tiện di chuyển chậm, có đoạn gần như đứng yên.
Clip: Ùn tắc giao thông tại Hà Nội (Thực hiện: Như Hoàn)
TP.HCM: Các cửa ngõ ùn tắc
Ghi nhận tại tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài khi hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau ken đặc nhiều km. Dòng xe di chuyển chậm, tài xế phải mở cửa bước xuống đường, đứng chờ trong tâm trạng nóng ruột.
Cùng với đó, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM tăng cao, đặc biệt trên tuyến cao tốc Trung Lương – TP.HCM hướng về vòng xoay An Lạc.